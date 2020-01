Brieföffner an den neuen Bassumer Polizeichef

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. In der Polizeistation Bassum ist er eine Art Insignie, ein Zeichen der Macht: der Brieföffner. Den hatte nur der Chef. War der mal im Urlaub, zückte sein Stellvertreter flugs ein Taschenmesser, um die Post zu öffnen. „Wenn du mal in Rente gehst, kriegt den dein Nachfolger“, scherzte Ingo Hüttemeier. Nun hält er selbst den Brieföffner in der Hand. Friedrich Ludwig hat ihn Hüttemeier bei der kleinen Feierstunde in der Diensstelle übergeben, die der 57-Jährige nun leitet.

Eigentlich hatte Ludwig seinen Abschied ruhig und unauffällig gestalten wollen. Doch da spielten die Kollegen nicht mit. „Du wolltest am liebsten klammheimlich gehen, aber das wollten wir nicht“, erklärte Nina Menzel, Dienststellenleiterin aus Syke, die in ihrer kleinen Rede viele warmherzige und anerkennende Worte für ihren scheidenden Kollegen fand: „Du bist liebenswürdig, offen und tolerant.“ Doch nicht nur von den Kollegen, auch von der Verwaltung gab es viel Wertschätzung nach 45 Jahren Polizeiarbeit. „Wir wissen unsere Polizei zu schätzen“, so Bürgermeister Christian Porsch. Durch die Nähe zur Dienststelle fühlten sich die Mitarbeiter des Rathauses immer gut beschützt.

Das sind Worte, die auch dem neuen Chef gefallen. Denn sie spiegeln Ingo Hüttemeiers Wunsch wider, wie die Polizei in erster Linie wahrgenommen werden soll: als Beschützer, als Helfer. Durch einen Bekannten, der bei der Polizei Bremen arbeitete, begann er, sich für den Beruf zu interessieren und fing mit 17 Jahren in Bad Iburg an. Danach ging es nach Hannover und Huntlosen. Dort durfte er drei Wunsch-Orte angeben, wo er künftig arbeiten wolle. Hüttemeier schrieb: „Bassum, Bassum und Syke.“ Denn der Oberkommissar ist ein echter Bassumer Jung’, in der Lindenstadt geboren und aufgewachsen. „Für mich stand immer fest, dass ich zurück möchte“, so Hüttemeier, der auch Mitglied der Feuerwehr ist. Vor 32 Jahren erfüllte sich sein Wunsch. Er mag das Überschaubare, das Dörfliche – und natürlich die Menschen, deren Mentalität ihm vertraut ist.

„Meine Arbeit hat mir immer Spaß gemacht, was auch an meinen Kollegen liegt.“ Es sei immer schön, wenn man Menschen helfen könne – und diese das hinterher auch mit einem Dankeschön belohnen. „Eine Frau ist bei einem Unfall verletzt worden, und während sie ins Krankenhaus kam, haben wir uns um ihren Hund gekümmert. Diese Frau schrieb später einen Brief, in dem sie erklärte, sie habe sich durch unsere Arbeit geborgen und sicher gefühlt“, erinnert sich Hüttemeier. Generell sei es immer wieder schön zu sehen, wie Menschen aufatmen und sich freuen, wenn die Beamten auftauchen, weil sie wissen: Nun kommt Hilfe. „Wir können vielen die Angst nehmen“, so Hüttemeier.

Doch auch die Sicherheit seiner Kollegen liegt ihm am Herzen. „Wir hatten mal einen Einsatz, bei dem wir zu fünft einen Mann stoppen mussten, der eine andere Person mit einem Messer bedrohte. Wir sind alle unverletzt da rausgekommen. Als die Kollegen mir anschließend sagten, dass sie sich durch meine Führung sicher gefühlt hätten, hat mich das sehr gefreut.“ Hüttemeier schmunzelt: „Ich hab wohl ein Helfer-Syndrom.“

So lautet auch seine Botschaft als neuer Dienststellenleiter an die Bassumer: „Wenn es ein Problem gibt, kommt vorbei, ruft an und fragt. Auch wenn ihr unsicher seid, ob das Eingreifen der Polizei notwendig ist. Selbst wenn nichts ist, bekommt niemand Ärger.“

Einen Wunsch hat Hüttemeier, der jedoch mit den Polizeistrukturen zu tun hat. „Ich fände es schön, wenn wir einen Kollegen mehr bekommen würden.“ Durch den Abschied von Ludwig hat die Dienststelle einen Beamten weniger.

In seiner Freizeit treibt Hüttemeier gern Sport und genießt Urlaube mit seiner Frau. „Wir haben uns zu Ostsee-Fans entwickelt.“