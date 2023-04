Bremen Vier Comedy Club macht Halt bei Lüdeke in Nordwohlde

Von: Fabian Pieper

Üben sich schon mal im Lachen: Gastwirt Jan Lüdeke aus Nordwohlde und Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss. © Fabian Pieper

Der Bremen Vier Comedy Club gastiert am Freitag, 14. April, ab 20 Uhr in Lüdekes Gasthaus in Nordwohlde. Mit dabei: David Werker, Sven Bensmann und Thomas Schmidt.

Nordwohlde – „Eigentlich ist Comedy gar nichts für mich“, gibt Claudia Voss ehrlich zu. Aber dann schiebt die Kulturbeauftragte der Stadt Bassum nach: „Aber bei den drei Comedy-Club-Veranstaltungen, die ich nach Bassum geholt habe, habe ich Tränen gelacht!“ Und was dreimal gut geklappt hat, soll am Freitag, 14. April, ab 20 Uhr auch ein viertes Mal das Publikum begeistern. Dann macht der Bremen Vier Comedy Club in Lüdekes Gasthaus Zum Hombachtal in Nordwohlde Halt.

Zum vierten Mal in Bassum zu Gast: Der Bremen Vier Comedy Club bei Lüdeke in Nordwohlde

Dort ist der Comedy Club nach Stationen im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen, auf der Bassumer Kulturbühne und im Gasthaus Freye in Bassum zum ersten Mal. „Eigentlich wollten wir das schon früher hierher holen“, sagt Voss und wirft einen Blick rüber zu Gastwirt Jan Lüdeke, „aber es hat erst jetzt geklappt“.

Lüdeke nickt: „Solchen Geschichten, da habe ich Lust zu. Man kommt dann gut in Schnackereien“, sagt er. Dann zählt er die Vorzüge auf, die sein Gasthaus zu bieten hat: Da wäre der große Saal mit Bühne, der Platz für bis zu 180 Zuschauer bietet. „Und im Zweifel kriegen wir auch noch ein paar Stühle mehr rein“, sagt er lächelnd. Für besonders Hungrige bietet er im Vorfeld ab 17 Uhr auch noch ein All-you-can-eat-Schnitzel-Büfett an – unter vorheriger Anmeldung.

David Werker, Sven Bensmann, Thomas Schmidt: Das sind die Comedians in Nordwohlde bei Lüdeke

Ab 20 Uhr treten dann gleich drei Komödianten auf. David Werker ist laut Pressemitteilung „Deutschlands ehemaliger Dauerstudent Nummer 1“ sowie Träger des deutschen Comedy-Preises als bester Newcomer. Er stellt sich bedeutungsschwere Fragen wie: Was passiert eigentlich vorm Einschlafen, wenn plötzlich alls Ecken vom Spannbettlaken gleichzeitig losflitschen?

Der zweite Spaßmacher heißt Sven Bensmann. Mit Gitarre und Reibeisenstimme ausgestattet behandelt das „Vorzeigedorfkind“ sensible Themen wie Disney, Dorf und Dödelwitze – laut Mitteilung „sau witzig, musikalisch anspruchsvoll und verdammt liebevoll“.

Das Trio komplett macht Thomas Schmidt. Der verbreitet „sein ganz persönliches Chaos“ für gewöhnlich im Fernsehen oder auf Preisverleihungen, heißt es weiter. Nun kommt er nach Nordwohlde.

Karten Karten gibt es zum Preis von 22 Euro (25 Euro Abendkasse) beim Bürgerservice der Stadt Bassum, bei Papier und Tinte, bei Lüdekes Gasthaus und im Internet unter www.comedy-nord.de. Anmeldungen für das Schnitzelbüfett zum Preis von 15,90 Euro pro Person nimmt Jan Lüdeke unter der Telefonnummer 04249 / 327 entgegen.

Die drei Künstler treten laut Claudia Voss jeweils zweimal auf, dazwischen sorgt ein Moderator für fließende Übergänge und noch mehr Kurzweil. „Ein bewährtes Konzept“, fasst sie zusammen, „die Leute haben Bock darauf zu lachen, sich ablenken zu lassen und Spaß zu haben.“ Das mache sich auch beim gut angelaufenen Kartenvorverkauf bemerkbar, weshalb sie empfiehlt, sich im Vorverkauf Karten zu besorgen. Denn dass es eine Abendkasse gibt, das könne die Kulturbeauftragte nicht versprechen.