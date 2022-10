Bremen Vier Comedy Club kommt mit drei Protagonisten ins Gasthaus Freye

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Herr Schröder ist einer von drei Protagonisten, die im Gasthaus Freye auftreten werden. © herrschröder.de

Der Lehrer Herr Schröder, Battle-Rapper Jakob Schwerdtfeger und der „moderne Mann“ Andreas Weber werden das Publikum in Bassum-Osterbinde zum Lachen bringen, ist sich Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss sicher.

Osterbinde – „Wir werden lachen“, ist sich Claudia Voss sicher. Sie ist Kulturbeauftragte der Stadt Bassum und kündigt bei einem Pressegespräch, zusammen mit Martin Freye, den Bremen Vier Comedy Club an. Mit drei Künstlern kommt die seit 2008 bestehende Tour nach Osterbinde ins Gasthaus Freye – am Samstag, 5. November, um 20 Uhr.

„Dass wir Comedy hier bei uns im Gasthaus haben, ist schon etwas Besonderes. Das hatten wir noch nicht oft. Ich freue mich drauf“, blickt Martin Freye voraus.

Einer der drei Stand-up-Comedians, die in seinem Gasthaus auftreten werden, ist Johannes Schröder. Er ist besser bekannt unter dem Namen „Herr Schröder“. Der Deutsch-Lehrer ist laut eigener Aussage „Beamter mit Frustrationshintergrund“. Claudia Voss sagt: „Auf ihn freue ich mich besonders, weil ich selbst Mutter eines Sohnes im schulpflichtigen Alter bin.“

Kündigen den Bremen Vier Comedy Club an: Martin Freye und Claudia Voss. © marten vorwerk

Andreas Weber wird sich als Mann präsentieren, „der Feminismus nach außen trägt“, erzählt Claudia Voss. Zudem sei er ein „moderner Mann“, der seine Männlichkeit nicht pausenlos unter Beweis stellen muss.

Jakob Schwerdtfeger kommt aus der Kunstszene und hat im Städel-Museum in Frankfurt gearbeitet. Er war lange Zeit Poetry-Slammer und ist Battle-Rapper. „Er wird die Kunstszene aus einem anderen Blickwinkel darstellen und es ironisch auf die Spitze treiben“, kündigt Voss an. Zudem werde Schwerdtfeger in der Show das todsichere Rezept zu unermesslichem Reichtum verraten.

Eintritt 21 Euro – etwa 80 Tickets können verkauft werden.

Etwa 80 Tickets können für den Saal des Gasthauses verkauft werden. Claudia Voss und Martin Freye hoffen auf volles Haus. „Der Zuspruch zu den Kulturveranstaltungen in den vergangenen Wochen ist eher mäßig, um es vorsichtig auszudrücken“, bemängelt Claudia Voss. Kleinere und mittlere Kulturveranstaltungen würden „unter der aktuellen Situation der vielen Krisen“ wie Corona, Krieg, Inflation leiden. „Die Konsequenz wird irgendwann sein, dass es diese kleinen Veranstaltungen nicht mehr gibt“, weiß die Kulturbeauftragte.

Martin Freye hat die Zurückhaltung der Menschen „auch längst bemerkt. Im Mai und Juni lief es noch richtig rund. Der Oktober war bisher eher nicht so gut. Die Menschen wollen sparen, da muss man nicht unbedingt Essen oder Trinken gehen“, erklärt er. Sorgen um das Gasthaus mache er sich allerdings keine, da es neben dem Comedy Club über das Jahr verteilt genug Veranstaltungen gebe.

Vor der Show des Comedy Clubs können die Gäste im Gasthaus essen. Dazu bittet Martin Freye um Reservierung unter 04241 / 2628. Die Tickets für den Comedy Club kosten 21 Euro. Sie sind erhältlich beim Bürgerservice der Stadt Bassum, bei Papier & Tinte und im Gasthaus Freye. Einlass zur Show ist um 19 Uhr.