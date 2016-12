Bratwürste sind bereits bestellt

Schwerathleten bereiten den Bassumer Silverstermarsch vor

+ © Kollschen Sie war 2013 die 1000. Teilnehmerin: Angelina Genge aus Bassum. © Kollschen

Bassum - Es ist zur Tradition geworden, dass sich die Schwerathleten des TSV Bassum als Organisatoren des Silvestermarsches jedes Jahr die Genehmigung der Äbtissin des Stiftes holen, um den Silvestermarsch zu ermöglichen. In diesem Jahr überraschte von Kameke die Organisatoren an ihrer Glühweinhütte an der Sulinger Straße, um die Genehmigung persönlich zu überbringen. „Das fanden wir ausgesprochen positiv“, freut sich der Spartenleiter Friedrich Ludwig. Als Dankeschön gab er eine Bratwurst aus.

Die Schwerathleten sind bestens auf kommenden Sonnabend vorbereitet. Sie haben die Grillstation auf Hochglanz gebracht, das grüne Glühweinzelt geputzt und ausreichend Glühwein, Kirschsaft, Bratwürste, Senf und Ketchup gekauft. „Es kann also losgehen“, sagt Ludwig, der es mit seinem gut eingespielten Team kaum erwarten kann, die ersten Teilnehmer zu bewirten. Nun fehlt nur noch gutes Wetter. Ausdrücklich weisen die Schwerathleten noch einmal auf das Verbot von Silvesterfeuerwerk in den Stiftsfuhren hin. Derartiges könne den ganzen Marsch gefährden.

Die Geschichte des Traditionsmarsches begann 1972, als die Fußballsparte des TSV Bassum auf Initiative von Günther Alves in den Dicken Braken einlud und sich dort auf Anhieb 400 Personen trafen. 1977 übernahm Robert Matz die Leitung, bevor 1981 die Schwerathleten-Sparte des TSV Bassum unter Rolf Hartmann einsprang.

+ Grünes Licht für den Silvestermarsch 2016: Äbtissin Isabell von Kameke besucht die Schwerathleten Rolf Hartmann, Friedrich Ludwig und Siggi Hausmann (v.l.). © Kollschen

Ab 1990 waren die Stiftsfuhren das Ziel, nachdem sich die Jagdpächter um den Dicken Braken herum über Lärm beschwert hatten und sich um die Tierwelt sorgten.

Die damalige Äbtissin Barbara von Wallenberg Pachaly sowie Stiftsrentmeister Herbert Brunhorn hatten nichts gegen die Wanderer und gaben grünes Licht.

Damals beteiligten sich 500 Teilnehmer. Mit den Jahren wurden es immer mehr. Einen ersten Rekord vermeldete Volker Malowitz als „Zählmeister“ 2001 mit 610 Marschierern. 2004 waren es gut 600 Besucher – damals mit Spendenaktion für die Tsunamiopfer im Indischen Ozean.

Das bisher beste Ergebnis vermeldete Malowitz 2013 mit 1111 Teilnehmern. Zwischen Glühweinzelt und der Grillstation war kein Quadratzentimeter mehr Platz. Angelina Genge aus Bassum wurde als 1000. Teilnehmerin besonders begrüßt.

„Was uns nun am Samstag erwartet, ist noch nicht abzusehen“, sagt Rolf Hartmann. Bisher seien noch alle satt geworden.

bbk