Brand im Papierlager an der Bahnhofstraße

Ursache noch unbekannt

+ © Feuerwehr Bassum Die Feuerwehr Bassum war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. © Feuerwehr Bassum

Bassum – Die Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Bassum mussten am Dienstag um 11.45 Uhr zu einem Brand in einem Papierlager an der Bahnhofstraße ausrücken.