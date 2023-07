Die beste Schülerzeitung in Niedersachsen

Von: Fabian Pieper

Die Nachwuchsjournalisten lesen aus der aktuellen Ausgabe vor. © Pieper, Fabian

Auszeichnung für den Bramstedter Brummer. Schüler der Grundschule stellen bei Schüttert aktuelle Ausgabe vor.

Bramstedt/Syke – Es ist still im Ausstellungsraum der Buchhandlung Schüttert in Syke. Drei Dutzend Menschen hängen gebannt an den Lippen von Amadeo. Er liest einen Text vor über das menschliche Auge – ein Text, den der Schüler der Grundschule Bramstedt selber verfasst und sogar illustriert hat. Erschienen ist das Werk in der aktuellen Ausgabe des Bramstedter Brummers, der Schülerzeitung der Schule. Und die ist nicht nur irgendein Druckerzeugnis, sondern die beste ihrer Art in ganz Niedersachsen.

Kein Wunder, dass so viele Zuhörer zur Präsentation der Sommerausgabe in die Buchhandlung gekommen sind. Dort werden sie vom stolzen Schulleiter Tobias Baron und dem engagierten Team junger Redakteurinnen und Redakteuren empfangen. Wie bei Lesungen professioneller Schriftsteller üblich steht vorne ein gemütlicher roter Sessel, davor mehrere Reihen Stühle. Die sind bereits deutlich vor Veranstaltungsbeginn allesamt belegt, Nachzügler müssen in den hinteren Reihen stehen.

Lob für den „bunten Themenmix“ und die „tollen Ideen“

Sie sehen und hören zunächst, wie Schulleiter Baron in den höchsten Tönen vom Engagement der Kinder spricht: „Sparen Sie daher nicht mit Applaus“, ruft er. Und noch einer spricht in den höchsten Tönen von fleißigen Nachwuchsjournalisten in Schülerzeitungen: Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hielt im Frühjahr bei der Online-Verleihung des Junioren-Pressepreises die Laudatio. Er stehe als ehemaliger Schülerzeitungs-Redakteur „in der Fankurve von Schülerzeitungen“, wie er zwinkernd verriet. Das dazugehörige Video läuft auf einer bereitgestellten Leinwand.

Das Publikum lauscht gespannt den Lesungen der jungen Autoren des Bramstedter Brummers. Das Blatt ist als beste Grundschul-Schülerzeitung Niedersachsens ausgezeichnet worden und hat seine neueste Ausgabe bei Buchhandlung Schüttert in Syke vorgestellt. © Fabian Pieper

Dort wird anschließend auch erläutert, weshalb sich der Bramstedter Brummer in der Kategorie Grundschulen gegen sämtliche anderen Qualitätsmedien durchgesetzt hat. Vor allem der „bunte Themenmix“ und die „tollen Ideen“ der Redaktion werden lobend hervorgehoben. Vor allem habe aber ein besonderes Alleinstellungsmerkmal die Jury überzeugt: Jeder Artikel im Bramstedter Brummer ist mit einem QR-Code versehen. Über ihn gelangen die Leser zu den im Internet bereitgestellten Artikeln im Audio-Format – eingelesen von den jeweiligen Autoren.

Jeder Artikel im Bramstedter Brummer ist mit einem QR-Code versehen

Die nehmen nun allerdings abwechselnd höchstpersönlich vor der Menschenmenge Platz. Dem teils spürbaren Lampenfieber zum Trotz lesen sie begeistert ihre Artikel vor. Auch durch im Hintergrund spielende Kinder oder fotografierende Reporter lassen sie sich nicht aus der Fassung bringen.

Und so kommt das Publikum in den Genuss von einem Dutzend Texte der aktuellen Ausgabe: Da geht es um einen Zirkusdirektor, der entdeckt, dass sein Löwe sich in eine Katze verliebt hat. Um zwei Erfahrungsberichte aus erster Hand von Urlauben in Jamaika und Peru. Um eine Stadt auf dem Wasser, die angegriffen wird und sich verteidigen muss. Besonders großen Applaus erhalten Elea und Kira, die ein Lied gedichtet haben und es a capella vortragen.

Es wird eine launige Stunde bei Schüttert, an deren Ende sich die Redaktion in die Sommerpause verabschiedet. Vorher erhält der journalistische Elite-Nachwuchs aber noch Lob von Friederike Weber, Kinderbuch-Expertin der Buchhandlung. Und auf ihre Frage, ob nicht vielleicht mal jemand Schriftsteller oder Journalist von Beruf werden möchte, sausen gleich mehrere Finger nach oben.

Kaufen

Den Bramstedter Brummer gibt es zum Preis von drei Euro (Kinder: zwei Euro) in der Buchhandlung Schüttert in Syke zu kaufen.