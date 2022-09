Bramstedt trotzt durchwachsenem Wetter beim Erntefest

+ © links, r. Patrizia Preiß und Jonas Böse © links, r.

Die Bramstedter haben auf Hof Bünting und im Schützenbusch ihr Erntefest gefeiert. 13 Wagen waren mit dabei. Und es gab die neue Grundschul-Hymne zu hören.

Bramstedt – Es war sehr durchwachsen, das Wetter am Samstag zum ersten Bramstedter Erntefest nach der Corona-Pandemie. Gefeiert wurde trotzdem – auf Hof Brüning in Bünte und im Schützenbusch in Bramstedt. 13 Erntewagen sowie viele Bramstedter mit Fahrrädern trafen sich um 11 Uhr zunächst an der Röllinghauser Straße, um zusammen zum Festplatz nach Bünte zu fahren. Mit dabei Wagen des Kindergartens, des Bramstedter Nachwuchses, vom Betreuten Wohnen, der Hüttencrew, der Feuerwehr, vom SV Bramstedt, der Meisterjäger, der Bramstedter Freunde, der Lukas-Grundschule, der Bramstedter Dorfjugend sowie zwei Erntewagen der Bramstedter Grundschule.

Verein „Unser Bramstedt“ ist erstmals Veranstalter des Erntefests

In Bünte wartete schon Familie Brüning, in deren Scheune seit Tagen jeden Abend die Erntekrone von der Bramstedter Dorfjugend kunstvoll gebunden worden war. Ortsvorsteher Julian Zurmühlen, zum ersten Mal Eröffnungsredner, dankte Familie Brüning für die Gastfreundschaft und allen, die geholfen haben, das Erntefest vorzubereiten. „Für mich bedeutet Erntefest in erster Linie Gemeinschafts- und Wir-Gefühl zu erleben, tolle Leute zu treffen, der Dorfjugend meinen Respekt zu zollen“, so Zurmühlen im Namen des erstmaligen Veranstalters, des Vereins „Unser Bramstedt“.

Bevor die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ihr sehr schönes Programm darboten, gab es noch das traditionelle Erntegedicht, vorgetragen von Mitgliedern der Dorfjugend. Dann aber gab es für die Kleinen kein Halten mehr. Unter der Leitung von Musikpädagogin Esther Schnepel sangen sie unter Beifall die neue, von Schnepel geschriebene Schulhymne.

Gastgeberin Tina Brüning spricht über die schwierige Situation der Landwirte

Tina Brüning verwies in ihrer Begrüßung in ernsten Worten auf die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe, die mit immer höheren Kosten und immer mehr zumeist praxisfremden Auflagen zu kämpfen hätten. Das würde zu geringeren Ernten führen und letztlich auch zur Aufgabe vieler Betriebe. „Wir blicken daher mit gemischten Gefühlen in die Zukunft und fragen uns, was die jüngste Generation, unsere und eure Kinder, erwarten wird“, so Tina Brüning. „Wir wünschen uns einen Austausch zwischen Erzeugern und den Verbrauchern, weil uns eine medienfreie Meinung sehr wichtig ist. Ohne Herzblut ist der Beruf des Landwirtes schwer auszuüben“.

Nach Abschluss der Reden und Vorführungen bewegte sich der Ernteumzug wieder in Richtung Schützenbusch, wo für die Kleinen ein E-Quad-Parcours, eine Hüpfburg, ein Fußballfeld und Kinderschminken vorbereitet waren. Für die Erwachsenen gab es Bratwurst und Pommes frites, Kuchen und Kaffee sowie ein Büfett. bbk