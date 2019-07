Bramstedt feiert seinen neuen Göpel

Projekt nach rund 1 500 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden fertiggestellt

+ Zu einem Erinnerungsfoto trafen sich kürzlich fast alle Göpelfreunde an „ihrem“ Bauwerk. Foto: Berthold Kollschen

Bramstedt – Wenn Bramstedts Glöckner Hermann Rohlfs am Samstag pünktlich um 16 Uhr die Betglocke läutet, ist es das Zeichen, dass in der Bassumer Ortschaft etwas Besonderes passiert: Der neue Göpel am Glockenturm wird offiziell mit einem großen Fest für alle Dorfbewohnerseiner Bestimmung übergeben.