Bovelzumft Bassum: Schwertkampf-Workshop lehrt mittelalterliche Kampftechniken

Von: Fabian Pieper

Teilen

Rechts greift an, links pariert: Die Teilnehmer lernen sowohl offensive als auch defensive Kampftechniken – natürlich alles nur, um eine gute Show abzuliefern. © Pieper, Fabian

Die Bovelzumft Bassum hat zum ersten Mal seit 2019 wieder einen Schwertkampf-Workshop angeboten. Zehn Teilnehmer haben am Wochenende das Angreifen und Parieren mit dem kalten Metall geübt, um am Ende des zweitägigen Kurses damit auf Mittelaltermärkten auftreten zu können.

Bassum/Ristedt – Klonk! Klonk! Klonk! In der Sporthalle des TSV Ristedt trifft Metall lautstark auf Metall. Menschen rufen Kommandos, und aus den Lautsprechern untermalt epische Musik die Kulisse, die sich dort am Wochenende geboten hat: Die Bovelzumft Bassum hat zum ersten Mal seit 2019 wieder einen Schwertkampf-Workshop für Anfänger angeboten – und auch ich habe mich im Selbstversuch an die Waffe gewagt.

Doch als ich die Halle betrete, werde ich direkt mit einer schlechten Nachricht empfangen: „Ralf ist krank“, erklärt mir Jana Holling. Sie gehört der Bovelzumft an und teilt mir mit, dass Workshop-Leiter und Trainer Ralf Winkelmann sich spontan krank abmelden musste; tags zuvor hatte er den zweitägigen Grundkurs noch geleitet.

„Fußball ist der gefährlichere Sport!“

Ganz ohne erfahrene Schwertkämpfer stehen die zehn Teilnehmer allerdings nicht da: Rouben Holling, ebenfalls Mitglied der Bovelzumft, ist erfahren genug und als hauptverantwortlicher Trainer eingesprungen. „Als ich die Hiobsbotschaft bekommen habe“, sagt er gelassen, „bin ich ganz entspannt gewesen.“ Er lässt seinen Blick durch die Halle wandern. „Das sind schließlich alle fähige Kämpfer“, lautet sein Urteil.

Aber eben auch blutige Anfänger, wenn auch nicht ganz so blutig wie ich. Doch obwohl es um Schwertkampf geht, sei Blut eher selten ein Thema, versichert mir Rouben, indem er die Risiken für mich lachend in ein für mich einfach zu verstehendes Verhältnis setzt: „Fußball ist der gefährlichere Sport!“ Jana ergänzt: „Bei unseren Schwertern ist die Spitze stumpf und die Klinge nicht scharf.“ Schnitt- und Stichverletzungen seien damit so gut wie ausgeschlossen.

Kreiszeitungs-Volontär Fabian Pieper (l.) übt mit seinem Schwertkampfpartner Jens. © Jana Holling

Nicht aber blaue Flecken. Das könne schon mal vorkommen, erklärt mir Jana, „aber wer es richtig macht, trifft seinen Partner nicht.“ Und genau darum gehe es im Workshop: um den „sicheren Umgang mit dem Anderthalbhänder oder Bastardschwert“, so Rouben. Das Ziel sei es, einen Kampf darzustellen, wie er im Mittelalter stattgefunden haben könne – „und eine gute Show zu bieten“, ergänzt Jana.

Spartanische Ausrüstung

Denn wenn im Sommer die Mittelaltermärkte in der Region beginnen, präsentiert die Bovelzumft Bassum dort gerne spektakuläre Schau-Schwertkämpfe. Zudem können sich Interessierte dort in Schnupperkursen selber am Schwert versuchen. Genau das habe ich heute auch vor. Meine Ausrüstung besteht aus einem Schwert und einem Paar Motorradhandschuhe – eine Ritterrüstung gibt es leider nicht.

Wie im Mittelalter: In der Sporthalle des TSV Ristedt hat am Wochenende der Schwertkampf im Mittelpunkt gestanden. © Fabian Pieper

Nur ein Partner fehlt mir noch. Den finde ich in Jens, der bereits vier Jahre Erfahrung besitzt und Rouben als Co-Trainer unterstützt. Wir mischen uns unter die Teilnehmer, die aus Männern und Frauen jeden Alters bestehen. Zuerst erklärt mein Partner mir die richtige Körperhaltung: Die Füße stehen im rechten Winkel voneinander ab. Wenn sich der Partner einen halben Schritt auf einen zubewegt, weicht man im selben Zuge einen halben Schritt zurück.

„Für den Anfang schon ganz gut!“

Nach mehreren Versuchen habe ich eine gewisse Sicherheit, kann mich vorwärts und rückwärts bewegen, das Schwert links und rechts führen. Auch die ersten Schläge sitzen recht schnell: Beide Arme ausstrecken, dann das Schwert mit der unteren Hand in Richtung des Partners drehen. Mal schlage ich von rechts, mal von links. Auch das Parieren bringt Jens mir bei. Es bedarf irgendwann bereits ein wenig Kraft in den Armen, um die harten Schläge abzublocken.

„Am Ende dieses Tages wird jeder einen markttauglichen Kampf darstellen können“, sagt Rouben und scheint zufrieden mit den Fortschritten der Lehrlinge. Auch ich bekomme von Jens ein kleines Lob: „Für den Anfang schon ganz gut.“ Ich hätte mich offenbar schlechter anstellen können. Nun muss ich nur noch irgendwie die Kollegen in der Redaktion vertrösten, denen ich Fotos von mir in schimmernder Ritterrüstung versprochen hatte ...

Kontakt

Wer Interesse am Schwertkampf hat, kann sich bei Ralf Winkelmann melden: ralf.altepost@posteo.de