Mittelaltermarkt lädt am Wochenende in Bassum zu einer Zeitreise ein

Ein Fest der Sinne wird er werden, der vierte Bassumer Bovelmarkt. Es gibt viel für die Augen, die Ohren, den Gaumen – und wer nicht aufpasst, bekommt was auf die Nase, denn auch so manche Söldnergruppe ist unterwegs und duldet keine Mätzchen. An diesem Wochenende hält das Mittelalter Einzug in Bassum. Im Park der Freudenburg laden rund 30 Stände und ein Heerlager zu einer Zeitreise ein.

Bassum - Die Gäste tauchen ein in die Welt der Bovelzümfter, die sich mit sehr viel Liebe zum Detail vorstellen – beginnend bei der Sprache über die Gewänder bis hin zur Handwerkskunst. Besucher können erleben, wie Waffen hergestellt werden oder Tuch entsteht, erfahren, welche Kräuter heilen und warum einmal in der Woche ein Bad guttun kann. In den zahlreichen Garküchen gibt es Speisen und leckere Tränke – bezahlt wird natürlich mit Talern.

Besonders spektakulär dürften die Schwertkämpfe werden. Besonders Mutige können an einem Training teilnehmen. „Keine Sorge, es handelt sich um Schaukämpfe“, betont der Vorsitzende der Bovelzumft, Marcus Heinze. Das heißt, es werden Bewegungen trainiert, die die Hiebe vorausahnen lassen. Gute Reflexe sollten die Teilnehmer dennoch haben.

Wer es nicht ganz so brachial mag, kann sich bei den Markttänzen zum Mitmachen versuchen oder einfach nur das Treiben genießen. Zauberer und Taschenspieler, Musiker, Händler und Gaukler sorgen für Unterhaltung.

Größter Gaukler aller Zeiten: Bovelvoigt Diego

Der größte Gaukler aller Zeiten ist übrigens der Bovelvoigt Diego Funkenflug. Das behauptet er zumindest von sich selbst. Auf jedem Bovelmarkt wird der Bovelvoigt gekürt. Er muss seiner Zumft vorstehen und sie würdig bei verschiedenen Veranstaltungen repräsentieren. Heinze: „Der Voigt hat einen großen Vorteil: Er muss nichts bezahlen und ist auch von Arbeitsdiensten befreit.“ Deshalb sei der Andrang groß. Viele Mitglieder seien wild entschlossen, den Amtsinhaber vom Thron zu schubsen. Die Bewerber müssen sich verschiedenen Aufgaben stellen, die bis Samstag geheim bleiben. Der Wettkampf beginnt um 15 Uhr. Bei den Bovelzümftern sind Frauen nicht nur schmückendes Beiwerk. Heinze: „Wir hoffen, dass wir auch mal eine Voigtin haben.“ Bisher seien die Schildmaids allerdings immer vorher ausgeschieden.

Der Markt beginnt am Samstag um 12 Uhr. Auf der Zwergenwiese können die jungen Besucher basteln, spielen, schmieden, an einem Ritterturnier teilnehmen oder sich an der Armbrust versuchen – selbstverständlich kindgerecht. In der Konzertmuschel wechseln sich die Spielleute und Vorführungen ab. An beiden Tagen spielt die Band Waldkauz & Die Vertriebenen. Zauberer Robert Blake verblüfft zudem mit Tricks.

„Früher war unsere große Sorge immer möglicher Regen, nun ist es die Hitzewelle“, sagt Heinze. Die Bovelzümfter haben Vorsorge ergriffen und bieten hauptsächlich für Kinder, aber eben nicht nur, gleich mehrere Erfrischungsmöglichkeiten und Wasservergnügen an.

Konzert mit Schandmauk

Am Sonntag öffnet der Markt um 11 Uhr. Für Freitag haben die Bovelzümfter zusammen mit dem Organisator des Bassumer Open-Air-Festivals, Oliver Launer, ein besonderes musikalisches Ereignis geplant: ein Konzert mit der mittelalterlichen Band Schandmaul. Die Musiker bieten handgemachten Rock, der mit folkigen und mittelalterlichen Klangfarben unterschiedlichster Couleur versehen ist. Es gibt Dudelsäcke, allerlei Flöten, Drehleier, Geigen und vieles mehr zu hören. „Des Weiteren bereitet es uns allerdings auch eine diebische Freude, unseren Horizont in Sachen Instrumentierung stetig zu erweitern. So lassen sich auch neue Saiten-, Blas-, Tasten-und Schlaginstrumente wie Cister, Laute, Oboe, Spinett und viele andere mehr auf unserem neuen Album entdecken. Unser Klanguniversum expandiert“, heißt es auf der Internetseite zum neuen Album Artus.

Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 41 Euro. Das Besondere: Die Konzertbesucher erleben die Atmosphäre des Bovelmarktes exklusiv – es darf sonst noch keiner rein. Alle Verpflegungsstände sind bereits geöffnet.

Öffnungszeiten und Eintritt

Der Bovelmarkt ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sieben Euro für Erwachsene. Kinder zahlen einen Euro. Kleine Kinder, die unter ein Schwertmaß passen (1,20 Meter) haben freien Eintritt. Dafür gibt es den ganzen Tag Programm.