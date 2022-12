Botschafter des niedersächsischen Waldes

Von: Frauke Albrecht

Krönender Abschluss: Mitglieder des Heimatvereins nehmen die Medaille entgegen: (v.l.) Holger Rullhusen, Joachim Lüdeke, Gerda Lüdeke, Ministerin Miriam Staudte und Maik Dannemann. © Ministerium

Heimatverein Neubruchhausen erhält die Forstmedaille des Landes.

Hannover/Bassum – Über die Niedersächsische Forstmedaille freuen sich die Mitglieder des Heimatvereins Neubruchhausen. Forstministerin Miriam Staudte überreichte den Preis vor Kurzem während einer Feierstunde im Rahmen der Waldweihnacht im Erdmannwald. „Sie sind sehr engagierte Botschafterinnen und Botschafter für unseren niedersächsischen Wald. Dafür danke ich Ihnen herzlich“, wird Miriam Staudte in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Der Preis ist insgesamt mit 3 000 Euro dotiert. Den Betrag muss sich der Heimatverein allerdings mit Heiner Beermann aus dem Heidekreis teilen, dem zweiten Preisträger.

„Seit über 30 Jahren setzen sich die Menschen im Heimatverein Neubruchhausen für den Erhalt des kulturellen und forstwirtschaftlichen Erbes von Oberförster Erdmann ein“, lobte Ministerin Staudte das vorbildliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Erhalt des kulturellen Erbes von Oberförster Erdmann

Das sei deutlich geworden, als im vergangenen April die Erdmannwälder wegen ihrer Vielfalt als „Waldgebiet des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden sind. Die Feierlichkeiten fanden in der Alten Oberförsterei statt. „Dieses vom Verfall bedrohte Fachwerkgebäude war viele Jahre von engagierten Bürgern und der Stadt instand gesetzt worden. So entstand ein kultureller Mittelpunkt für die Gemeinde, der gleichzeitig das Leben und Wirken von Oberförster Friedrich Erdmann lebendig hält. Für die Sauberkeit, die Pflege der Grünanlage und kleinere Arbeiten sorgt eine Gruppe rüstiger Rentner aus dem Ort in freiwilliger Arbeit“, so Staudte.

Aktuell kümmere sich der Heimatverein unter dem Vorsitzenden Hans Hermann Schrader um ein lebendiges Vereinsleben an der Alten Oberförsterei. Neuestes Projekt sei die Restaurierung eines alten Waldarbeiter-Schutzwagens, der in der Revierförsterei Diensthop bei Hoya geborgen wurde. Nach der Restaurierung soll der Schutzwagen an der Oberförsterei aufgestellt werden.

Schub für Neubruchhausen: Viele fragen Führungen an

Schrader empfindet die Auszeichnung als krönenden Abschluss eines ereignisreichen Jahres, das Neubruchhausen durchaus Schub gegeben habe. Nachdem der Bund Deutscher Forstleute die Erdmannwälder zum Waldgebiet des Jahres 2022 erklärt hatte – und es zudem einen großen Festakt im Hotel zur Post gegeben hatte – wollen immer mehr Menschen diese besonderen Wälder besuchen. Ganze Busladungen fragen immer wieder nach Führungen beim Heimatverein an. Diese werden häufig von Gästeführerin Gerda Lüdeke betreut. Sie nahm den Preis dann auch stellvertretend für den Verein in Empfang.

Rainer Städing, ehemaliger Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Bunds Deutscher Forstleute, hielt die Laudatio für den Heimatverein und hob auch das besondere Engagement Gerda Lüdekes hervor. Im Rahmen ihrer Gästeführungsausbildung erstellte sie ein umfangreiches Kompendium zur Regionalen Forstgeschichte mit ausführlichen Informationen zur Waldgeschichte und der Person Friedrich Erdmanns, einschließlich der auf den Wald bezogenen örtlichen Sagen. „Sie trägt in besonderem Maße dazu bei, dass auf ihren Führungen durch die Erdmannwälder und die Ortschaft Neubruchhausen, Geschichte lebendig bleibt und vor dem Vergessen bewahrt wird. Mit ihrer Ortskenntnis war sie maßgeblich beteiligt an der Ausweisung der Rundwanderwege durch das Waldgebiet Freidorfer Holz.“ Außerdem unterstützte sie das Forstamt Nienburg bei der Erstellung des Erdmann Radweges.

Die Auszeichnung Die Niedersächsische Forstmedaille wird seit 2011, dem Internationalen Jahr der Wälder, vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) vergeben. Zu den bislang prämierten Projekten zählen unter anderem Waldpädagogik, Umweltbildung und Waldkindergärten, Verdienste um Landeskultur, Naturschutz und Erholung, ökologische Waldentwicklung sowie die Stärkung der Forstwirtschaft im Privat- und Genossenschaftswald. Im Mittelpunkt steht die Würdigung des Ehrenamtes. Die niedersächsische Waldfläche beträgt 1,2 Millionen Hektar und wird zu knapp 60 Prozent privat bewirtschaftet.