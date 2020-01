BMW brennt an Bremer Straße: Feuerwehr-Einsatz am frühen Morgen

Ein brennendes Auto hat in Bassum am Sonntagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Bassum - Aus am Sonntagmittag noch unbekannter Ursache hat am Sonntag gegen 5 Uhr ein BMW-Kombi an der Bremer Straße im Motorraum angefangen zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand, teilte Feuerwehr-Sprecher Dennis Heuermann mit.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug demnach rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte das Auto unter Atemschutz mit Schaummittel. Nachdem der BMW durch einen Abschleppdienst abtransportiert wurde, konnte der Einsatz gegen 6.30 Uhr beendet werden, sagte Heuermann. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen nebst Polizei im Einsatz.