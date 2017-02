Blutwäsche gegen den Herzinfarkt

Bassum - Von Anke Seidel. Der 27. Oktober 2015 verändert das Leben von Werner Rasche (55) auf einen Schlag: „Ich hab nur so einen Plopp in der Brust gespürt, mehr nicht“, erinnert er sich an seinen Herzinfarkt. Er lebt seinen Alltag, fährt abends zum Fußballtraining – und bekommt plötzlich keine Luft mehr.

„Meine Mitspieler haben dann den Notarzt gerufen.“ Es ist der Beginn einer Krankengeschichte, die ihn jetzt einmal pro Woche in das Dialyse- und Nierenzentrum Bassum führt. Werner Rasche ist dort der erste Patient der Lipidapherese – ein Blutfilterverfahren, bei dem regelmäßig ein Lipoprotein aus seinem Blut entfernt wird.

Mit dem Ziel, dass sich in den Adern des 55-Jährigen aus Twistringen-Scharrendorf keine Plaques – sprich Verkalkungen – mehr ablagern und es zu keinem weiteren Herzinfarkt kommt. „Im günstigsten Fall werden sogar Plaques abgebaut“, sagt Dr. Susanne Birkner. Die Internistin und Nephrologin betreut Werner Rasche, von dessen Blut bei jeder Behandlung 8,7 Liter gefiltert werden – in knapp zwei Stunden.

Es ist das Lipoprotein Lp(a), das bei Werner Rasche in der Lipidapherese aus seinem Blut gezogen wird: ein genetisch bedingter Risikofaktor, der sich weder durch gesunde Ernährung noch durch Sport oder Medikamente beeinflussen lässt. „Es wird bei einer normalen Blutuntersuchung auch nicht getestet“, sagt Dr. Birkner.

Die Krankengeschichte von Werner Rasche bestätigt das. „Ich bin immer zu allen Vorsorge-Untersuchungen gegangen, habe Sport getrieben und kein Übergewicht. Gesund ernährt habe ich mich auch.“ Deshalb hätten es sich die Ärzte damals auch nicht erklären können, warum er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Drei Stents hat Rasche mittlerweile.

In der Reha in Bad Oeynhausen schließlich testeten die Mediziner sein Blut auf das Lipoprotein Lp(a) – positiv.

Es sind nicht nur Herzinfarkt-Patienten, die von der Lipidapherese profitieren können. Auch Menschen mit Eltern und Geschwistern, die jung an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall gestorben sind, können sich zur Vorbeugung einer Lipidapherese unterziehen, sagt Dr. Birkner. Aber: Die Behandlung muss von einer unabhängigen Kommission genehmigt und Jahr für Jahr neu beantragt werden.

Wer sich für gesunde Ernährung interessiert, der weiß: Zu fettreiche Mahlzeiten, insbesondere gesättigte Fettsäuren in Fleisch und Butter, können den Cholesterinwert im Blut nach oben treiben. Bei einem hohen Spiegel an LDL-Cholesterin (Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin) steigt das Risiko einer Gefäßverkalkung – Arteriosklerose – und damit, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.

Das HDL-Cholesterin (High-Density-Lipoprotein-Cholesterin) ist sein Gegenspieler. Es steckt in ungesättigten Fettsäuren – wie zum Beispiel im Olivenöl – und hat einen positiven Einfluss, weil es den gefährlichen LDL-Cholesterinspiegel senken kann.

Deshalb müssen sich Risiko-Patienten fettarm ernähren und viel Sport treiben. „Dabei kann man an Grenzen kommen“, weiß Dr. Birkner. Sinkt der Wert nicht ausreichend, folgen medikamentöse Behandlungen. Bringen auch sie nicht den gewünschten Erfolg, kommt für diese Risiko-Patienten ebenfalls die Lipidapherese in Frage.

Werner Rasche liegt entspannt in seinem Bett im Dialyse- und Nierenzentrum Bassum – die Bettdecke über den Armen, weil in beiden Venen Nadeln, Kanülen und Schläuche stecken. Aus dem einen Arm läuft sein Blut in das Filtergerät, an dem Überwachungswerte blinken. Nach der Reinigung läuft es über die andere Vene zurück in den Körper. Bei dieser Behandlung wird der Anteil des Lipoproteins Lp(a) im Blut um mehr als 60 Prozent gesenkt. „Das wird kontrolliert“, sagt Rasche. Spürt der 55-Jährige einen Effekt? „Ich bin bewusster, konzentrierter“, sagt er – und scherzt mit „meinen Mädels und meinem Quoten-Mann“, die ihn während der Behandlung betreuen. Der Twistringer ist zuversichtlich: „Ich weiß, dass Lipidapherese-Patienten kein Ereignis mehr hatten.“ Will heißen: Sie erlitten keinen zweiten Herzinfarkt.