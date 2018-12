Blähton zu feucht – Baustopp in der Abtei

Bassum - Von Frauke Albrecht. „Kennen Sie noch das HB-Männchen aus der Werbung?“, begrüßt mich Bassums Äbtissin Isabell von Kameke auf der Baustelle. „So hätte ich in den vergangenen Wochen in die Luft gehen können“, fügt sie hinzu. Ihren Humor hat sie nicht verloren: „Die Abteidecke war zu niedrig. Ich hing zeitweise an der Kirchendecke.“

Mittlerweile habe sie sich wieder beruhigt, sagt sie. Dennoch, die einjährige Bauzeit in der Abtei hat Spuren hinterlassen. „So sarkastisch kennen Sie mich gar nicht, nicht wahr?“, lächelt sie.

An diesem Tag ist ausnahmsweise was los auf der Baustelle. Im Heizungsraum steht der Isolierer und überprüft die Leitungen. „Haben Sie gewusst, dass das ein extra Beruf ist?“ Von Kameke ist zur Bausachverständigen avanciert. Sie wundert sich so schnell über nichts mehr. Auch nicht darüber, dass beispielsweise Schweißnähte mit Röntgenstrahlen überprüft werden.

Eine Frage allerdings kann ihr derzeit keiner beantworten: Warum trocknet der Blähton nicht? Seit Monaten liegen die Arbeiten im Erdgeschoss der Abtei brach.

Anfangs lief alles nach Plan, erzählt von Kameke. Die Restauratoren hatten den Bestand dokumentiert, dann begann der Abriss – dieser dauerte etwa bis März. Es folgten Heizungsbauer und Elektriker. Im Juni wurde der Fußboden eingebaut. „Unser Bauleiter hatte sich für Blähton entschieden“, so von Kameke. Doch dieses Material will und will in der Abtei einfach nicht trocknen. „Und das, obwohl wir doch so einen trockenen Sommer hatten; selbst hier auf dem Stiftshügel. Sie sehen, ich werde schon wieder sarkastisch“, entschuldigt sich von Kameke.

Als der Belag auch zehn Wochen nach dem Einbau immer noch feucht war, diskutierten die Experten darüber, um wieviel Prozent das Material runtergetrocknet sein muss, bevor weitergebaut werden kann. Eine Materialwissenschaftlerin wurde zu Rate gezogen. Der ermittelte Wert lautet: drei Prozent. Dieser ist noch immer nicht erreicht. Nun ist Winter.

Die Bauleitung verhängte bereits vor Monaten einen Baustopp. „Seit August setzen wir Geräte zur Trocknung ein“, erzählt Stifts-Rentmeister Knut Laemmerhirt. Aber auch die Maschinen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Nun ist eine Bautrocknungsfirma beauftragt worden, sich die Abtei über die Feiertage vorzunehmen.

Von Kameke: „Wir hinken mindestens zwei Monate hinterher.“ Laemmerhirt bestätigt: „Eigentlich wollten wir bereits im Oktober die Abtei wieder beheizen.“ Daran ist derzeit nicht zu denken: In den meisten Erdgeschoss-Räumen fehlen noch die Heizkörper – weil die Lehmdämmplatten für die Außenwände nicht angebracht werden konnten. Die Bauleitung fürchtet, dass durch die Lehmplatten noch mehr Feuchtigkeit ins Haus kommt, die der Fußboden aufnimmt. Kein Tropfen Wasser darf mehr in die Abtei. Der Bauleiter habe ausgerechnet, dass im Zuge der Sanierung 600 Liter Wasser in das Haus gebracht wurden.

Und wie geht es nun weiter? „Erst wenn der Fußboden den gewünschten Trocknungsgrad erreicht hat, kann er verklebt werden. Dann – und erst dann – kann es mit den übrigen Arbeiten weitergehen.“

Problem: Von Kameke muss einen engen Zeitplan einhalten. Die zugesagten Fördermittel in Höhe von zehn Prozent vom Amt für regionale Landesentwicklung gibt es nur, wenn Mitte 2019 abgerechnet wird. „Wir stehen in einem sehr engen Dialog mit den Amt“, gibt sich die Äbtissin optimistisch.

Weniger zuversichtlich ist sie, was den Einzugstermin angeht. Sie hält dennoch erst einmal an der Planung fest und hat angekündigt, am 1. April einziehen zu wollen. „Wir wollen die Miete für das Pfarrhaus sparen“, sagt sie. Zum anderen kommen einige der ausgelagerten Möbel zurück – unter anderem die Stoffe aus Lüneburg. Die werden für Mai erwartet.

Von Kameke möchte die Mehrkosten, die durch die Verzögerung entstehen, so gering wie möglich halten. Die Sanierung wird teurer als geplant. Veranschlagt waren 1,2 Millionen Euro. „Das wird nicht reichen“, so die Äbtissin. Mehrkosten verursachen unter anderem eine zusätzliche Blitzschutzanlage und eine marode Kellertreppe sowie die Kosten für die Trocknungsfirma.

„Wir können Aufträge von 1,3 Millionen Euro erteilen. Doch selbst das wird nicht ganz reichen“, sagt von Kameke. Die Finanzierung sei gesichert, versichert sie. Allerdings können die zusätzlichen Ausgaben dazu führen, dass sie nicht so schnell wie geplant der Kirche das alte Gemeindehaus abkaufen kann. „Nicht, bevor die Haushaltsberatungen abgeschlossen sind.“ Von Kameke möchte das alte Gebäude abreißen lassen, um mehr Parkplätze zu schaffen und auch, um die Gärten der zum Stift gehörenden umliegenden Häuser zu vergrößern. Sie verspricht sich davon eine Stärkung der Vermietbarkeit des Bestandes. Dem Kauf muss die Kapitelversammlung noch zustimmen.