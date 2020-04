Bitte nur mit Einkaufswagen

Nur mal eben schnell ein paar Teile einkaufen, die problemlos in den Beutel passen – gar nicht mehr so einfach, denn viele Supermärkte weisen darauf hin, dass die Kunden für ihren Einkauf einen Wagen nutzen sollen. So sei im Laden bereits die Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt. Doch nicht jeder Kunde möchte den Griff eines Einkaufswagens anfassen, insbesondere wenn es vor Ort keine Möglichkeit gibt, ihn zu desinfizieren oder keine Einweghandschuhe in Reichweite sind.

VON LARA TERRASI

Bassum/Syke – Diese Erfahrung hat der 58-jährige Rainer Bohnhardt aus Bassum gemacht. Vor etwa zwei Wochen war er in Syke und Bassum unterwegs, um ein paar Kleinigkeiten einzukaufen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Supermärkte unterschiedlich agieren. Nicht überall seien nach jeder Benutzung die Wagengriffe desinfiziert worden. Die Kreiszeitung hat sich am Dienstag selbst ein Bild gemacht und festgestellt, dass sich bei den Supermärkten in der Zwischenzeit einiges getan hat.

In den Medien habe Bohnhardt erfahren, dass das Coronavirus auch als Schmierinfektion übertragen werden kann. „Ich bin zwar kein Virologe, aber es muss doch nur einer in seine Hand niesen, dann nimmt er sich einen Einkaufswagen, der nächste nimmt sich diesen Wagen und fasst sich ins Auge. Ich mache mir einfach Sorgen, dass sich das Virus durch die Weitergabe nicht desinfizierter Wagen weiter verbreiten kann“, sagt er. Es werde überall darauf hingewiesen, sich gründlich die Hände zu waschen, zu desinfizieren und wenn möglich, auf Zahlungen mit Bargeld zu verzichten. „Dieser Infektionsweg wird aber außer Acht gelassen.“ Er ergänzt: „Sie gehen durch Hunderte Hände, ohne dass sie desinfiziert werden. Eine Infektion durch ungeschützte Wagen wird so doch extrem erhöht“, bringt er seine Sorge zum Ausdruck. Die Regelung, dass Kunden einige Supermärkte nur mit einem Einkaufswagen betreten dürfen, findet Bohnhardt an sich gut, aber aus seiner Sicht sollten sie auch desinfiziert werden. „Das ist gut gedacht, aber schlecht gemacht.“ Natürlich könne jeder Kunde zum Einkaufen Handschuhe tragen oder den Wagen selbst desinfizieren, „aber das Problem ist ja, dass man als Normalbürger weder an Handschuhe noch an Desinfektionsmittel herankommt“.

Seiner Beobachtung nach verhalte sich Lidl sowohl in Syke als auch in Bassum vorbildlich: „Das Sicherheitspersonal hat die Kunden gebeten, einen Wagen zu nehmen. Sie haben sie sogar darauf hingewiesen, dass sie desinfiziert sind. Nach jeder Benutzung hat das Personal die Griffe eingesprüht und abgewischt“, schildert er.

So war es auch bei unserer Überprüfung. Vor dem Syker Markt steht Personal, das die Wagen desinfiziert. Zudem ist ein Einlass nur mit Wagen möglich. Genauso sieht es in Bassum aus: „Wir lassen niemanden ohne Einkaufswagen in den Laden“, sagt ein Security-Mitarbeiter, der jeden Griff mit einer Sprühflasche desinfiziert.

Bei Aldi in Syke hätte Bohnhardt nicht so positive Erfahrungen gemacht: „Im Laden stand ein Mitarbeiter, der zu mir gesagt hat, ich solle einen Einkaufswagen nehmen.“ Dieser hätte ihm zwar gesagt, dass sie desinfiziert worden seien, aber „ich habe gesehen, wie jemand vom Parkplatz kam und seinen Wagen zurückgestellt hat. Und sie wurden nicht desinfiziert“. Unsere Stippvisite ergab, dass für die Kunden Einmalhandschuhe neben den Wagen bereitliegen. Es dürfen auch nur maximal 90 Kunden den Laden betreten – mit Einkaufswagen. Der Aldi-Markt in Bassum lässt seine Kunden ebenfalls nur mit Wagen in den Supermarkt. Dort stehen draußen jedoch keine Desinfektionsmöglichkeiten bereit.

Bei den Rewe-Märkten in Syke und Bassum dürfen die Kunden auch weiterhin noch ohne Wagen einkaufen gehen, da in Niedersachsen keine Einkaufswagen-Pflicht besteht (siehe Infokasten). Für diejenigen, die einen brauchen, gibt es jedoch keine Möglichkeit, den Griff zu reinigen. Ein Schild am Eingang weist auf den Mindestabstand hin. Auf Nachfrage unserer Zeitung schreibt das Unternehmen: „Wo der Kundenzulauf dies notwendig macht, beschränken wir den Zugang zu den Märkten. Dies kann sowohl durch Einlasskontrollen als auch durch die Beschränkung der Anzahl der Einkaufswagen bzw. -körbe geschehen.“ Und: „Auch unsere Einkaufswagen werden regelmäßig gesäubert.“ Weiter heißt es: „Wir haben auch Kunden, zum Beispiel Mütter mit Kinderwagen, die keinen Einkaufswagen nutzen (können). Auch diesen möchten wir aber einen Einkauf ermöglichen.“

Schilder im Famila-Markt in Syke weisen die Kunden zwar darauf hin, sich einen Einkaufswagen zu nehmen. „Dort gab es aber keine Möglichkeit, den Wagengriff zu desinfizieren“, erinnert sich der 58-Jährige. Doch auch dort sieht es zwei Wochen später anders aus: Im Laden steht für die Kunden ein Spender mit Desinfektionstüchern bereit.

In Bassum verweist der 58-Jährige auf ein Schild, das vor dem Netto-Laden steht: „Liebe Kunden, hiermit möchten wir Sie bitten, dass jeder Kunde und jede Person einen Einkaufswagen benutzt. Aufgrund der momentanen Situation, hoffen wir auf Ihr Verständnis. Sollte gerade kein Einkaufswagen frei sein, bitten wir, solange zu warten, bis wieder einer frei ist. Danke.“ Ein weiteres Schild weist darauf hin, dass das Personal unter anderem mehrmals täglich die Griffe der Einkaufswagen und die der Tiefkühl-Truhen reinigt.

Nach seinen Beobachtungen vor zwei Wochen habe der Bassumer bei mehreren Behörden angerufen, um ihnen die Situation zu schildern, unter anderem beim Gesundheitsamt des Landes und des Landkreises. „Dort hat man mich mit keiner zuständigen Person verbunden, und für meine Bedenken haben sie sich auch nicht interessiert“, erinnert er sich.

Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch und so hat Rainer Bohnhardt sich aus zwei leeren, zerschnittenen Klopapierrollen seinen eigenen Schutz gebastelt. Die Pappe könne man so um den Griff des Einkaufswagens wickeln, dass die Hände diesen nicht berühren müssen.