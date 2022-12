Windpark Albringhausen: Bis Ostern sollen alle Anlagen stehen

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Um die großen Anlagen aufbauen zu können, wird schweres Gerät benötigt. Das wiederum setzt den Wegen zu. © al

Das Ziel: Bis Ostern sollen alle zehn neuen Anlagen stehen. Dann werden im Windpark Albringhausen insgesamt 17 Anlagen Strom produzieren. Ein Windrad versorgt etwa 6 000 Haushalte mit Strom.

Albringhausen – „Hier fehlt eine Waschmöglichkeit fürs Auto.“ Christian Meindertsma, Projektleiter bei der Firma Westwind, schaut zu seinem dreckigen Wagen, dann zum Auto seines Kollegen Andre Meyer und grinst. „Und man sollte sich als Bauleiter besser kein weißes Auto zulegen.“ An diesem Tag gleicht die Zufahrtsstraße zum Windpark Albringhausen einer roten Schlammwüste.

Das milde regnerische Wetter hat den Frost aus dem Boden treten lassen. Da die tieferen Schichten noch gefroren sind, haben sich große Wasserlachen gebildet. Das erschwert die Arbeiten und setzt zusätzlich den Wegen zu.

Zufrieden mit dem aktuellen Zeitplan

Es ist der letzte Arbeitstag auf der Baustelle für 2022. „Morgen schicken wir die Arbeiter in die Weihnachtspause. Anfang Januar geht es dann weiter“, sagt Meindertsma. Die Baustelle muss winterfest gemacht werden. Allerdings werden in Nacht noch Rotorblätter erwartet. Damit der Schwertransporter diese an der richtigen Stelle abladen kann, bringt sich ein Kran in Position.

Warten auf einen weiteren Flügel-Transport: Westwindmitarbeiter (v.l.) Andre Meyer, Christian Meindertsma und Andy Zumaya. Von Letzterem stammt das Foto rechts der Montage. © -

Christian Meindertsma und Andre Meyer sind zufrieden mit dem aktuellen Zeitplan. Es gab Verzögerungen. Doch hätten sie in den letzten Wochen einiges aufholen können.

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, würden bereits fünf neue Windräder stehen – zusätzlich zu den 2020 bereits gebauten sieben Anlagen. Doch es sind gerade mal drei.

Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise haben auch der Windkraftbranche zugesetzt. Da die Blattfertigung in China erfolgt, gab es coronabedingt Lieferschwierigkeiten. „Dann ging auch noch ein Schiff kaputt, wir kamen nicht an die Ladung“, erzählt Christian Meindertsma. Lange Zeit bewegte sich nichts. Von den 20 Prozent Preissteigerungen mal abgesehen.

Nun haben die Arbeiten wieder Fahrt aufgenommen. Die Blätter liegen in Cuxhaven und werden nach und nach als Schwertransport nach Albringhausen gefahren.

Bis Ostern sollen alle zehn neuen Anlagen stehen

Das Ziel: Bis Ostern sollen alle zehn neuen Anlagen stehen. Dann werden im Windpark Albringhausen insgesamt 17 Anlagen Strom produzieren. Ein Windrad versorgt etwa 6 000 Haushalte mit Strom.

Mit der Fertigstellung Ostern enden die Arbeiten vor Ort jedoch nicht. „Bis Ende 2023 werden wir mit der Instandsetzung der Infrastruktur zu tun haben“, sagt Meyer. Jahrelang sind schwere Baufahrzeuge und zwei der größten Kräne Deutschlands dort ein und ausgefahren. Die Wege sind arg strapaziert worden. An anderen Stellen müssen Zufahrtsstraßen im Plangebiet zurückgebaut werden.

Schlussendlich folgen weitere Ausgleichsmaßnahmen. Unter anderem werden zu den bereits vorhandenen vier Hektar Blühstreifen für die Feldlerche vier weitere angelegt, ebenso sind Heckenanpflanzungen geplant.

„Wenn am Ende alles fertig ist, sind von der Planung bis zur Fertigstellung der Anlagen mehr als sieben Jahre vergangen. Die ersten Verträge sind von 2013“, erinnert sich Meindertsma. „Irrsinn“, kritisiert er den langen Ablauf und setzt auf die rot-grüne Bundesregierung, ihr Versprechen umzusetzen und die Genehmigungsverfahren für Windanlagen zu beschleunigen.

Landschaftsschutzgebiete dürfen beplant werden

„Wir peilen drei bis vier Jahre an.“ Damit wäre er schon zufrieden. „Ein Jahr Vögel zählen, ein Jahr Genehmigungsphase, ein bis zwei Jahre Bauzeit“, zählt er auf. Er sei Realist: „So was wie beim LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird es bei Wind nicht geben.“

Immerhin: Langsam beginne ein Umdenken. „Wir haben immer bemängelt, dass sich im Bereich der Windenergie und des Artenschutzes EU-Recht und Bundesrecht gegenseitig blockierten. Das hat sich unter der neuen Regierung deutlich verbessert. Die Neuerungen brechen sich runter – müssen allerdings noch in den Landkreisen und Kommunen ankommen.“ Die müssen die Flächen für Wind ausweisen.

Seit Kurzem dürfen auch Landschaftsschutzgebiete beplant werden. Auch dadurch würden mehr Flächen frei.

Der Firma Westwind sei die Akzeptanz der Bevölkerung wichtig. „Theoretisch dürfen wir zweimal die Gesamthöhe der Anlagen an Häuser ranbauen. Wir bleiben aber beim dreifachen Abstand“, sagt Meindertsma.

„Wo Windanlagen stehen, muss es einen Preisausgleich geben“

Was sich die Anlagenbauer wünschen, um die Akzeptanz auf noch breitere Füße zu stellen, wäre eine Anpassung des Strompreises. „Da wo Windanlagen stehen, muss es einen Preisausgleich geben“, erläutert Meindertsma die Idee. In Bayern gelte der Abstand der zehnfachen Anlagenhöhe. „Absurd.“ Wenn dort keine Windanlagen gewünscht seien, sollten die Leute auch mehr bezahlen. Das müsste angepasst werden.

Und wie sieht es mit Konzepten aus, den Strom dort zu verbrauchen, wo er produziert wird? „Es ist derzeit nicht möglich, den Strom hier zu lassen“, erklärt Andre Meyer. „Wir müssen den Strom einspeisen.“ Die Regularien der EEG-Vergütung seien das Problem. Erste Projekte in dieser Richtung gebe es. Steyerberg sei ein gutes Beispiel dafür.

Um die großen Anlagen aufbauen zu können, wird schweres Gerät benötigt. Das wiederum setzt den Wegen zu. © al

Was es braucht, damit eine Stadt wie Bassum in Sachen Energie autark wird? Meindertsma: „Sie brauchen ein eigenes Stromnetz, Puffer und Stromspeicher – und am besten Wind, Fotovoltaik und Biogas.“

Von dieser Entwicklung seien die meisten Kommunen jedoch noch weit entfernt.

Windpark Albringhausen I und II Im Windpark Albringhausen wurden im ersten Schritt sieben Anlagen des Typs GE-5,3-158 mit einer Nabenhöhe von 161 Metern und einer Leistung von je 5,3 MW in Betrieb genommen. 2020 gingen diese in Betrieb – allerdings musste danach der Triebstrang ausgetauscht werden. Dafür mussten auch die Flügel und die Rotornabe abgenommen werden. Diese Arbeiten zogen sich bis 2021.

Im zweiten Schritt folgte das Repowering: 13 alte Anlagen wurden gegen zehn neue ausgetauscht. Typ Enercon 160 EP5 E3 mit einer Nabenhöhe von 166 Metern und einer Leistung von je 5,56 MW. Sie unterscheiden sich zu den sieben Anlagen im Gebiet I darin, dass sie kein Getriebe haben, sondern nach dem Prinzip der magnetischen Reibung laufen. Das Getriebe zwischen Rotor und Generator fällt weg.

Die abgebauten 13 Anlagen sind nicht verschrottet worden. Aktuell drehen sich neun in der Mongolei weiter. Vier wurden teilweise als Ersatzteile verkauft und teilweise recycelt. Auch die Fundamente der alten Standorte – es handelte sich hauptsächlich um Betonschotter – sind nach Aussage der Windradbauer vor Ort recycelt und wieder verwendet worden. So musste weniger Material in das Gebiet transportiert werden. Die Flächen, auf denen die alten Anlagen standen, seien komplett zurückgebaut und wieder der Landwirtschaft übergeben worden.

Rotmilan verliert den Schutzanspruch Eine Änderung im Bundesnaturschutzgesetz hat auch Auswirkungen auf den Windpark in Albringhausen: Die Änderung betrifft den Schutzanspruch des Rotmilan. Bisher mussten Anlagen bei einem nachgewiesenen Brutplatz innerhalb eines Radius von 1500 Metern abgeschaltet werden. „Das war von März bis August der Fall. Es war nur schwer zu ertragen“, sagt Christian Meindertsma von der Firma Westwind. Die Abschaltung dauerte von 6 bis 22 Uhr. Drei Anlagen standen die vergangenen zwei Sommer deswegen still. Das werde nun anders, der Schutzanspruch gelte nur noch für 500 Meter Nahbereich. Meindertsma: „Wir haben die Nachtragsgenehmigung beim Landkreis bereits beantragt.“

Außerdem gehen die beiden davon aus, dass das Detektionssystem, das in den vergangenen zwei Jahren an vier von sieben Anlagen getestet worden ist, die Validierung besteht und zugelassen wird. Funktion: Sobald die Kameras einen Greifvogel in einem bestimmten Radius erfassen, sollen sich die Blätter aus dem Wind drehen.

Monitoring: Es erfolgt weiterhin wie in Albringhausen I ein Monitoring von Rotmilan, Mäusebussard, Wiesenweihe und Feldlerche und, wie in Albringhausen I, ein Monitoring der Fledermäuse in den ersten zwei Betriebsjahren 2023 und 2024.