„Tolles Jahr, finanzielles Desaster“ – Bilanz des Bassum Open Airs 2023

Von: Fabian Pieper

4999 Besucher beim Konzert von Johannes Oerding an der Freudenburg bedeuten einen Rekord für das Bassum Open Air. © Wolfgang Defort

Bassum Open Air 2023: Veranstalter Oliver Launer zieht eine zwiespältige Bilanz. Trotz 16.000 Besuchern hat er ein Defizit eingefahren. Für 2024 hat der Veranstalter bereits einen Hochkaräter verpflichtet: Silbermond.

Bassum – Neun Konzerte, 16 000 zufriedene Besucher, viele positive Eindrücke: Das sind einige Eckdaten der Bilanz des diesjährigen Bassum-Open-Air-Festivals. Und kaum sind die letzten Töne des Headliners und Schluss-Acts Johannes Oerding verklungen, richtet Veranstalter Oliver Launer bereits den Blick nach vorne auf das Festival im kommenden Jahr – das mit der Band Silbermond schon den ersten Hochkaräter erwartet.

16.000 Besucher, das klingt erst mal nach sehr, sehr vielen Leuten, die Launer da zu den sieben Konzerten an der Freudenburg und den beiden Garten-Partys in die 16.000-Einwohner-Stadt Bassum gelockt hat. Aber rechnerisch betrachtet ist da noch Luft nach oben. „Zu sagen, ich sei nicht zufrieden, das wäre Quatsch“, räumt Oliver Launer ein, der dann allerdings auch formuliert: „Das waren aber zu wenig Besucher, das ist einfach so.“ Entsprechend sei das Festival in diesem Jahr wieder defizitär gewesen für ihn als Veranstalter. Einzig die gut besuchten Auftritte von Versengold im Rahmen des Bovelmarkts, von Revolverheld und von Johannes Oerding, der als einziger Act die Freudenburg mit 4999 Zuschauern bis auf den letzten Platz ausverkauft hat, hätten ausreichend Besucherzuspruch erfahren.

Die Band Silbermond kommt im kommenden Jahr zum Bassum Open Air. Oliver Launer rechnet mit einem erneut vollen Haus. © Olaf Heine

Aber dann setzt Launer wieder ein Lächeln auf und ordnet ein: „Da geht es uns nicht anders als allen anderen.“ Als Auslöser für die Misere nennt er die Corona-Pandemie, die vor allem viele Künstler schwer getroffen habe. Deshalb würden die nun, nach überstandener Pandemie, deutlich mehr Konzerte als gewöhnlich spielen. Dadurch werde die Fangemeinde aufgesplittet, so Launer. „Die Besucher haben sondiert, welche Konzerte sie besuchen“ – ein Problem, das in der Veranstaltungsbranche derzeit überall spürbar sei.

Ansonsten aber freue er sich, fast alle geplanten Konzerte über die Bühne gebracht zu haben. Lediglich der Auftritt des DJ-Duos Gestört aber geil musste aufgrund des zu schwachen Vorverkaufs abgesagt werden. Die Absage habe dennoch zu einem Defizit von 20.000 Euro geführt, so Launer, der dank der Kulturförderung des Bundes noch halbwegs weich fiel: „Ohne die hätten wir den Laden dichtmachen können.“ Er bezeichnet die Situation in diesem Jahr als „noch extremer als während Corona“. 1600 Besucher beim Konzert von Sänger Alvaro Soler, rund 1950 wollten Nico Santos singen sehen – laut Oliver Launer viel zu wenig: „Da haben wir uns verkalkuliert.“ Dann lächelt er wieder: „Nächstes Jahr wird es garantiert besser!“

Zusammenspiel mit der Stadt Bassum hat gut funktioniert

Daher genug der schlechten Nachrichten, zumal der Veranstalter auch viel Positives zu berichten hat. Ein Name fällt dabei immer und immer wieder: „Was mich unheimlich gefreut hat“, sagt Launer, „ist die Zusammenarbeit mit Karsten Bödeker.“ Bassums Erster Stadtrat habe sich um viele Dinge gekümmert, sei immer vor Ort und ansprechbar gewesen. Daher hält Launer sich mit Lob auch nicht zurück: „Ich habe mich noch nie so unterstützt gefühlt.“ Im selben Atemzug hebt er auch den städtischen Bauhof positiv hervor, dessen Mitarbeiter im Rahmen der Konzerte viel Arbeit gehabt hätten – unter anderem mit dem Sperren und Ausweisen der Bremer Straße als Einbahnstraße.

Damit kommt Oliver Launer zum nächsten Punkt, der ihn zufrieden nicken lässt: das gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis ausgearbeitete Parkplatzkonzept. Ab einer erwarteten Besucherzahl von 2500 – erreicht bei den Konzerten von Johannes Oerding und Revolverheld – wird damit die Bremer Straße ab der Ampelkreuzung an der B 51 in Richtung Innenstadt zur Einbahnstraße. So können 250 bis 300 Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur parken. Auch ein zweiter Eingang an der Straße Amtsfreiheit wird bei Konzerten dieser Größe geöffnet. Funktioniert hat die Maßnahme laut Launer sehr gut: „An mich persönlich ist keine einzige Beschwerde herangetragen worden.“

„Tolle Zusammenarbeit“ mit DRK, Wirtegemeinschaft und Feuerwehr

Auch die „tolle Zusammenarbeit“ mit der Bereitschaft des DRK, der Bassumer Wirtegemeinschaft und der Freiwilligen Feuerwehr Bassum, die ab 2500 Besuchern eine Brandsicherheitswache stellen muss, wird von Launer mit warmen Worten quittiert. Ein weiteres Upgrade sei das neue Beleuchtungskonzept gewesen: Die Wege vom Konzertgelände und über die schmale Holzbrücke waren ebenso wie der Parkplatz an der Freudenburg nach Konzertende hell erleuchtet und hätten den Besuchern das Verlassen des Geländes erleichtert. „Tolles Jahr, finanziell ein Desaster“, so fasst Launer das Bassum Open Air 2023 in knackigen Worten lachend zusammen.

Das ist im kommenden Jahr beim Bassum Open Air geplant

Damit im kommenden Jahr auch auf monetärer Seite wenig Grund zum Meckern besteht, will Oliver Launer das Konzept des Festivals noch einmal anpassen: Es werde weniger Konzerte geben, an lediglich zwei Wochenenden – 31. Mai bis 2. Juni sowie 14. bis 16. Juni – wird es Auftritte an der Freudenburg geben. Hinzu kommen der Bovelmarkt (26. bis 28. Juli) und erneut zwei kleinere Konzerte im launerschen Garten in Osterbinde: Die Hardrock-Band Devil’s Train, in diesem Jahr bereits als Vorband von Doro Pesch in Bassum aktiv, und die Genesis/Phil-Collins-Tribute-Band True Collins sind für das Wochenende 7. und 8. Juni gebucht.

Für die großen Konzerte an der Freudenburg gilt: „Nur noch, wenn ganz sicher mindestens 2500 Leute kommen“, so Launer. Deshalb habe er bereits bekannten Künstlern wie Chris de Burgh, dem Duo Beatrice Egli und Ross Antony sowie Status Quo abgesagt. „Das rechnet sich nicht.“ Auch dem international sehr erfolgreichen Sänger James Blunt habe er aus terminlichen Gründen eine Absage erteilt.

Wir müssen feststellen, dass wir ein Niveau erreicht haben, das wir uns 2016 nicht hätten vorstellen können.

Wieder zurück zum Positiven, denn eine Zusage steht bereits: Die national bekannte Band Silbermond wird am Samstag, 15. Juni, die Freudenburg – nach Johannes Oerding – wahrscheinlich zum zweiten Mal komplett füllen. Der Vorverkauf bei Nordwestticket beginnt am Montag. Dieser Auftritt sei ein weiterer Beleg dafür, wie gut sich das Festival entwickelt hat: „Wir müssen feststellen“, so Launer, „dass wir ein Niveau erreicht haben, das wir uns 2016 nicht hätten vorstellen können.“ Deshalb wolle er auch mit Unterstützung weiterer Verantwortlicher die Technik an der Freudenburg punktuell anpassen, etwa neue Stromkästen und Wasserleitungen.

Zum Abschluss spricht Oliver Launer auch den Bassumern noch ein großes Dankeschön aus. Er wisse, dass solche Großveranstaltungen für viele „auch eine Belastung“ darstellen würden. Er kommt beim Gedanken an die Menschenmassen, die sich auf den Weg zur Freudenburg gemacht haben, regelrecht ins Schwärmen. Und beim Gedanken an die unzähligen Autos lacht er kurz und stellt grinsend fest: „Auch ein Stau kann Event sein.“