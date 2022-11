Bieterverfahren für Neubruchhauser Scheune endet ohne Verkauf

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Das denkmalgeschützte Bauwerk aus dem Neubruchhauser Scheunenviertel steht zum Verkauf. © Privat

Eine denkmalgeschützte, historische Scheune steht in Neubruchhausen zum Verkauf. Die Stadt Bassum will sie nicht erwerben.

Bassum – Das Scheunenviertel in Neubruchhausen gilt als einmalig in Niedersachsen. Bis vor Kurzem bestand es aus acht Feldscheunen, doch eine wurde vom Eigentümer abgerissen. Das Bauwerk stand nicht unter Denkmalschutz. Der Abriss entsetzt viele Neubruchhauser Bürger. Umso mehr setzen sie ihre Hoffnung auf den Erhalt der übrigen sieben, die den Schutz als Baudenkmäler genießen.

Volksbank ist mit zwei Interessenten für die denkmalgeschützte Scheune im Gespräch

Sechs sind davon in privater Hand, eine gehört der Stadt Bassum. Betreut wird sie vom Heimatverein Neubruchhausen. Nun hatte die Stadt die Gelegenheit, eine weitere Scheune zu erwerben, doch diese Option ließen die Verantwortlichen verstreichen.

Die Volksbank Bassum hat vom Eigentümer den Auftrag bekommen, das historische Baudenkmal zu verkaufen – und zwar in einem sogenannten Bieterverfahren. Die Frist endete am 1. November. Zu der Scheune gehören rund 1000 Quadratmeter Grundstück. Die Scheune selbst stammt aus dem Jahr 1770 und hat eine Nutzfläche von 70 Quadratmetern. Das Höchstgebot sollte entscheiden.

Doch noch hat kein Käufer angebissen. Das bestätigt die Volksbank auf Anfrage. „Noch sind wir mit zwei Interessenten im Gespräch“, sagt Voba-Mitarbeiterin Johanna Makowka.

Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, werde das Objekt über den Winter ausgesetzt und im Frühjahr erneut angeboten.

Einmalig in Niedersachsen ist das Scheunenviertel in Neubruchhausen. Eines der Baudenkmäler steht nun zum Verkauf. © rechts

Neubruchhausens Ortsvorsteher Werner Wisloh und die Mitglieder des rührigen Heimatvereins hätten es gern gesehen, wenn die Stadt Bassum das Baudenkmal erworben hätte. Der Vorstand hatte sogar angeboten, die Pflege zu übernehmen. „Es gab von Mitgliedern auch die Idee, ein Lehrlingsprojekt ins Leben zu rufen, um das Reetdach zu sanieren“, erzählt Wisloh.

Er hatte einen entsprechenden Antrag an die politischen Gremien vorbereitet – der allerdings vom Verwaltungsausschuss abgelehnt worden ist. „Sehr schade“, bedauert der Ortsvorsteher.

Der Denkmalschutz schließt eine Nutzung zu Wohnzwecken nicht kategorisch aus

Bürgermeister Christian Porsch erläutert die Hintergründe der Absage: „Die Notwendigkeit wurde nicht gesehen. Die Befürchtungen der Neubruchhauser, dass ein neuer Eigentümer dort etwas tut, was dem Ort nicht zuträglich ist, teilen wir nicht.“ Schließlich stehe das Objekt unter Denkmalschutz. „Die Stadt besitzt bereits eine Scheune. Wir können nicht alle denkmalgeschützten Gebäude kaufen“, fügt Porsch hinzu und erinnert an die Diskussion vor Jahren, als es um den Erhalt des Münstermanschen Hauses in Hallstedt ging.

Der Heimatverein hofft, nun, dass sich ein Käufer findet, der die alte Scheune im Sinne des Dorfes erhält und saniert. Das Gebäude sei in keinem sehr guten Zustand.

Das Scheunenviertel in Neubruchhausen In Neubruchhausen konzentrieren sich mehrere Fachwerk-Feldscheunen an einem Ort, zum Teil bis ins Detail liebevoll restauriert. Diese Scheunengruppe steht am östlichen Ortsrand von Neubruchhausen, nahe dem sogenannten Martfelder Ende. Das Ensemble ist in dieser Form in Niedersachsen einmalig.

Die Scheunen gehörten ursprünglich zu den Hofstellen am Martfelder Ende und dienten der Vorratshaltung. Sie wurden wegen Brandgefahr und Platzmangel auf dem Hof einige Hundert Meter entfernt (und hier erhöht wegen Hochwassergefahr der Hache) aufgebaut.

Die Weitsicht zahlte sich aus: Beim großen Brand am Martfelder Ende im Jahr 1858 wurden alle Höfe vernichtet – die Scheunen blieben unversehrt.

Und das war für die Menschen sehr wichtig, denn in den Scheunen wurden die Ernte und viele landwirtschaftliche Geräte gelagert.

Die Gebäude wurden als Durchfahrtsscheunen angelegt: Auf der einen Seite lagen die Felder, auf der anderen Seite die Höfe. So ersparte man sich den Weg durch das Dorf mit voll beladenem Wagen.

Die Scheunen sind unterschiedlich groß, was ein Hinweis auf die Größe und Bedeutung des jeweiligen Besitzerhofes ist. Das grobe Ständerwerk mit den jahrhundertealten Eichenbalken ist fast überall noch erhalten. Die einzelnen Gefache wurden unterschiedlich gefüllt – mit Brettern, Bohlen, Weidengeflecht und Lehm. Die Dächer sind in der Regel mit Reet eingedeckt. Die älteste Scheune ist mehr als 300 Jahre alt und stammt von 1696.

Einzigartig ist die heutige Nutzung. Das Scheunenviertel „lebt“. Die Scheunen dienen immer noch landwirtschaftlichen Zwecken oder als Pferdeställe. Zwei Scheunen dienen der Unterbringung und Aufarbeitung alter landwirtschaftlicher Maschinen und Trecker. Eine Scheune befindet sich im Eigentum der Stadt Bassum.

Die Restaurierung einzelner Scheunen im Scheunenviertel erfolgte mit öffentlichen Mitteln (Baudenkmalpflege) 1988 – 1993.

Quelle: Gästeführerin Gerda Lüdeke



Doch was darf an einem Baudenkmal überhaupt verändert werden? „Die Scheune muss Scheune bleiben. Der Eigentümer darf die Scheune nutzen. Es ist auch durchaus möglich, Dinge im kleinen Rahmen zu verändern“, erläutert Heiner Hickmann, beim Landkreis Diepholz unter anderem zuständig für den Denkmalschutz, die gesetzlichen Regeln. Aber: Jede bauliche Veränderung sei vorher anzuzeigen. Eine Nutzung zu Wohnzwecken beispielsweise sei nicht grundsätzlich verboten, aber gründlich zu prüfen.

Grundsätzlich haben Eigentümer von Baudenkmälern die Pflicht der Erhaltung. Aber auch hier gebe es eine Einschränkung, so Hickmann und erläutert: „Nur im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten“. Es gebe also keinen Sanierungszwang.

Neubruchhausen ist der Ort im Landkreis Diepholz mit den meisten Baudenkmälern

Was das bedeuten kann, verdeutlicht ein Blick in die unmittelbare Nachbarschaft. Kein Ort im Landkreis Diepholz habe so viele Baudenkmäler wie Neubruchhausen. Doch leider, so bedauern Mitglieder des Heimatvereins, seien einige davon in einem sehr baufälligen Zustand. Vielleicht ist es der Anzahl der Baudenkmäler geschuldet, dass die nun abgerissene Scheune am Steinkamp nie unter Denkmalschutz gestellt worden ist.

Für Gästeführerin Gerda Lüdeke ist der Abriss des geschichtsträchtigen Gebäudes richtig schlimm: „Es bedarf heimatlicher Symbole wie alte Scheunen, an denen und mit denen Geschichte für die heute Lebenden und für kommende Generationen anschaulich gemacht werden kann. Nur so können unsere Kinder verstehen, wie Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Und dieses Früher ist noch gar nicht so lange her.“