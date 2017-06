Von Bienen und eifrigen grünen Daumen im Schulgarten

Bassumer Lukas-Schule erneut Umweltschule

+ © Lukas-Schule Achtklässler haben ihren grünen Daumen entdeckt und engagieren sich im Schulgarten. © Lukas-Schule

Bassum - Für ihre erfolgreiche pädagogische Arbeit zu Umweltthemen im Unterricht und in der internationalen Zusammenarbeit wird die Lukas-Schule in Bassum bereits zum vierten Mal als „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“ ausgezeichnet. Zusätzlich wird sie auch „International Eco-School“. Diese erfreuliche Nachricht erhielt jetzt die Lukas-Schule aus Hannover. Der Festakt ist im September in Hoya geplant.