Zu Besuch bei Pippi und Jim

Rainer Rudloff liest am kommenden Dienstag auf der Kulturbühne

+ Rainer Rudloff will sein Publikum in die Welt von Pippi Langstrumpf entführen.

Bassum – Er hüpft, er flüstert, er gestikuliert, er schneidet Grimassen – eine Lesung mit Rainer Rudloff ist weit entfernt von dem Klischee, bei dem ein Autor vorne am Pult sitzt und mit feierlicher, ernster Miene seine Zeilen vorträgt. Der Schauspieler und Hörfunk-Sprecher spielt die Geschichten, aus denen er vorliest, damit seine Zuhörer das Gefühl haben, sich mitten im Geschehen zu befinden. Und dabei muss er überzeugen. Denn er steht vor dem ehrlichsten Publikum, das es gibt: Kinder. Am Dienstag, 18. Februar, will er junge Bassumer in seinen Bann ziehen.