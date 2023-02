Premiere: Tango-Flair im Bassumer Bahnhof

Von: Anke Seidel

Daniela Franzen und Marcello Monaco tanzen Tango. © Privat

Daniela Franzen und Marcello Monaco leben ihre Leidenschaft für den Tango und präsentieren am 11. Februar ganz besonderen Abend

Bassum. Einst war der Bahnhof ein Zentrum der Begegnung für die Menschen in Bassum. Genau diese Funktion will ihm das Künstlerpaar Daniela Franzen und Marcello Monaco zurückgeben – mit einer Begegnung von Menschen, die das Tanzen lieben und sich in Harmonie und im rhythmischen Einklang bewegen möchten: Ein Tango-Tanzabend feiert am Samstag, 11. Februar, im Bassumer Bahnhof Premiere.

Lichteffekte für stimmungsvollen Tanzsaal

Dafür verwandelt das Künstlerpaar die Bahnhofshalle mit Lichteffekten in einen stimmungsvollen Tanzsaal und nutzt außerdem die Einrichtung des ehemaligen Bahnhofscafés, in dem die Besucher Getränke genießen können. Bequem vor allem: Mit dem Regionalzug können Gäste aus dem gesamten Landkreis Diepholz, aus Bremen und darüber hinaus das Tango-Tanzlokal der besonderen Art erreichen, in dem Livemusik mit dem Oldenburger Quintett Tango Manos erklingt.

Marcello Monaco und Daniela Franzen sind der Bassumer Wiseg und ihrem Geschäftsführer Klaus-Dieter Sprenger dankbar, die Räume im Bahnhof nutzen zu können. Das altehrwürdige Gebäude mit Tango und Leben füllen zu dürfen, macht ihnen besondere Freude. Deshalb hoffen sie auf viele Gäste, die nicht unbedingt mittanzen müssen. Sie können auch als Zuschauer einen stimmungsvollen Abend voller Musik und mit argentinischem Flair verbringen.

Das Künstlerpaar hat bei drei Aufenthalten in Argentinien diesen besonderen Tanz, der für nicht wenige eine Lebensanschauung spiegelt, im Original erlernt und mit Akrobatik verknüpft. Ebenso temperamentvolle wie leidenschaftliche Tango-Showeinlagen gehört seitdem zu seinem Repertoire. Und mehr: Seit 2011 betreiben Daniela Franzen und Marcello Monaco eine Tangoschule – seit 2015 in einem eigenen Tango-Tanzsaal in Osterbinde. Junge Paare begrüßen sie dort ebenso wie solche weit in den 80er Jahren. Denn Tango kann zwei Menschen in einem ganz besonderen Einklang verbinden: „Es geht um Respekt, Harmonie und Aufmerksamkeit für den anderen“, beschreibt Marcello Monaco diesen Tanz, bei dem es ganz bewusst nicht um das Prinzip „Mann führt, Frau wird geführt“ geht.

Harmonie zwischen Mann und Frau

Denn das Tanzen ist ein ganz besonderer Dialog zwischen Mann und Frau, kann eine Beziehung beleben und stärken. In der Tangoschule lernen die Teilnehmer die Basis-Figuren. Es bleibt ihnen überlassen, sie auf der Tanzfläche zu interpretieren oder nach Wunsch auch zu improvisieren – idealerweise mit fließenden Bewegungen und viel Harmonie, die das Paar zu einer gefühlvollen Einheit verschmelzen lässt und allein dadurch eine ganz besondere Atmosphäre schafft.

Zurzeit laufen in der Tangoschule der Künstler zwei Kurse. Ein dritter für Anfänger kommt am Montag, 6. März, von 18.30 bis 19.45 Uhr hinzu. Anmeldungen per E-Mail (kontakt@danielamarcello.com) sind schon jetzt möglich. Eine Übungsstunde unter dem Motto Practica bieten die Tanzlehrer aber bereits am 11. Februar um 19 Uhr im Bassumer Bahnhof. Um 20 Uhr beginnt Milonga mit Damen- und Herrenwahl. Will heißen: Nicht nur Paare können teilnehmen. Das Künstlerpaar hofft am 11. Februar auf große Resonanz. Denn ihr Tangoabend im Bassumer Bahnhof (Eintritt: 8 Euro) kann Signal-Charakter haben: Wiederholung möglich.

Künstlerisch hat Daniela Franzen Tango interpretiert. © Privat