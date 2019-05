„Der besondere Freitag“: Kirchengemeinde Bassum plant Filmabende und Erzählcafé

Bassum - Wer seinen Freitagabend nicht vor dem Fernseher verbringen möchte, aber auch keine Lust hat, weit zu fahren, um etwas zu unternehmen, für den hat sich die evangelische Kirchengemeinde Bassum etwas ausgedacht. Sie möchte jeden vierten Freitag im Monat besonders machen. Und das wortwörtlich, denn der Titel der Veranstaltungsreihe heißt „Der besondere Freitagabend“.

Die Gäste kommen jeweils um 19 Uhr im neuen Gemeindehaus zusammen. Dort schauen sie dann abwechselnd einen Film oder finden sich in einem Erzählcafé zusammen, bei dem zunächst ein Referent spricht und sich dann eine Diskussion anschließt. Das Ganze ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Die Idee entstand auf einer Klausursitzung des Kirchenvorstands im Februar“, erklärt Pastor Wiardus Stratmann. „Die Idee dahinter war, welche neuen Wege die Kirche gehen kann, um sich zu öffnen und auf die Menschen zuzugehen“, ergänzt Claudia Schröter vom Vorstand. Die Idee zu Filmabenden habe es schon länger gegeben, sagt Stratmann. Und mit dem neuen Gemeindehaus habe man den passenden Rahmen dafür.

Die Filme, deren Titel aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden dürfen, sollen anspruchsvoll sein. Keine Action-Streifen oder Popcorn-Kino, „was nicht heißt, dass es immer ernst sein muss“, erklärt Stratmann, der sich als großer Filmfreund outet. „Es darf auch humorvoll sein. Am besten ist sowieso eine gute Mischung.“

Diese Anforderung erfülle der erste Film, der am 24. Mai gezeigt wird, mühelos. „Er ist berührend, humorvoll und inspirierend“, schwärmt Waltraut Israel, die ebenfalls im Kirchenvorstand ist. Er basiere auf einer wahren Geschichte, in der drei afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der 60er-Jahre bei der Nasa arbeiten, an vorderster Front an einem der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte beteiligt sind.

Hot Dogs, Donuts und US-amerikanischen Wein

Passend zum Film wollen die Organisatoren Leckereien anbieten, wie Hot Dogs, Donuts und US-amerikanischen Wein. Das kulinarische Angebot wollen sie bei jedem Filmabend entsprechend anpassen.

Beim Erzählcafé soll es auch etwas für den Bauch geben. Aber vor allem etwas für das Ohr und die Fantasie, denn die jeweiligen Referenten werden die Besucher an verschiedene Orte mitnehmen. So berichtet Pastorin Johanna Schröder beim ersten Termin am 28. Juni von ihrem mehrmonatigen Aufenthalt in Israel.

Ein anderes Mal spricht Klaus Dirschauer über das richtige Verhalten in einer Trauersituation.

„Wir haben viele Gemeindemitglieder, die tolle Sachen machen oder gemacht haben. Es muss nicht immer etwas mit der Kirche zu tun haben“, sagt Stratmann. Die Organisatoren stellen sich vor, dass Bassumer über ihre Arbeit, ihr Hobby oder Ehrenamt erzählen und andere daran teilhaben lassen. „Wir sind da ganz offen für Vorschläge“, so Schröter. Genauso sei es bei den Filmen.

Für dieses Jahr stehe der Plan zwar schon fest, aber ab Januar 2020 könnten bereits Ideen der Besucher umgesetzt werden. „Für uns ist das Ganze auch eine Kreativ-Werkstatt, wo wir uns ausprobieren“, so Stratmann. Vor allem soll die Veranstaltungsreihe Spaß machen.

„Uns ist vor allem wichtig, dass die Leute keine Angst haben, allein zu kommen“, betont Schröter. Viele hätten vielleicht Hemmungen, ohne Begleitung bei solch einem Abend aufzutauchen. „Aber das muss niemand haben. Wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt, und heißen jeden persönlich willkommen.“

Die Gemeinschaft entstehe dann auf dem Abend. „Wir hoffen auf viele Besucher und einen guten Start“, sagt Stratmann.

Wer übrigens Lust hat, an dem Angebot mitzuwirken, ist eingeladen, sich beim Kirchenvorstand zu melden.