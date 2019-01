Bernd Stelter kommt nach Bassum: Vorverkauf läuft

Bernd Stelter gastiert am 14. Dezember in der Gildehalle.

Bassum - Von Frauke Albrecht. Der Vorverkauf hat begonnen und die ersten Karten für Bernd Stelter sind bereits weg. Dabei dauert es noch ein bisschen bis Dezember. Veranstalter Oliver Launer ist überzeugt: „Die Karten dürften schnell vergriffen sein. Nach dem Erfolg 2017 gab es immer wieder sehr viele Nachfragen.“

Bernd Stelter kommt am Samstag, 14. Dezember, mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ in die Gildehalle in Bassum.

„Ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Warum soll man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist?“, heißt es in der Pressemitteilung.

Work-Life-Balance? „Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn“, sagt Stelter und weiter: „Wenn Deine Arbeit nicht zu deinem Leben gehört, dann hast du wirklich verloren. Nein, wir müssen schon jeden Tag genießen. Und warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch. Das müssen wir ändern. Also erstmal ist ab Montag Wochenende, und wir fangen bei uns selber an. Wir sind jetzt mal zufriedener. Bloß nicht auf die anderen warten. Du musst dir dein Konfetti schon selbst ins Leben pusten.“

Seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne

Bernd Stelter steht seit mehr als 25 Jahren für Frohsinn auf der Bühne. Er ist Musiker, Entertainer und Comedian. Er steht aber auch gerne vor der Kamera. Neun Jahre saß er bei „7 Tage, 7 Köpfe“ neben Jochen Busse und Rudi Carrell. Er war Dauergast bei Frank Elstners „Verstehen Sie Spaß?“ und hat bei Günther Jauch 500.000 Euro gewonnen. Mit Quiz kennt er sich aus. Stelter moderiert beim WDR „Das NRW-Duell“.

Und schreiben kann er auch noch. Drei Romane gehen auf sein Konto: „Nie wieder Ferienhaus!“, „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“ und „Der Tod hat eine Anhänger-Kupplung“. Sein Sachbuch „Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben“ kam auf Platz vier der Spiegel-Bestseller-Liste.

Viele Gründe also, den Tausendsassa im Dezember nicht zu verpassen. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets gibt es für 43,25 Euro in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung (Abonnenten erhalten einen Euro Rabatt) sowie über Nordwestticket, aber auch bei Papier & Tinte in Bassum.