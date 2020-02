Berater mit mehr als 100 Jahren Erfahrung

Neues, kostenloses Angebot für Unternehmer und Existenzgründer startet

+ Heinz Lohmann (von links), Herbert Malowitz und Karl-Heinz Beimbrink möchten Unternehmern und solchen, die es werden wollen, weiterhelfen. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Max Schneider will sich endlich selbstständig machen. Er hat schon eine Idee, wie er vorgehen möchte. Doch ist seine Strategie auch gut? Kalkuliert er seine Finanzen richtig? Und wo kann er noch Unterstützung für sein Vorhaben bekommen? Wäre Max Schneider eine reale Person und würde in Bassum leben, hätte er ab sofort eine Anlaufstelle, zu der er an jedem letzten Donnerstag im Monat gehen könnte. Denn dann sitzen von 15 bis 17 Uhr drei Routiniers im Sitzungssaal des Rathauses und freuen sich darauf, bei allen Fragen zum Thema Existenzgründung und Unternehmensberatung weiterzuhelfen. Und das kostenlos.