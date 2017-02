Bemalte Straußeneier und Mützen mit Strass

Heiko Henke ist nur einer von 25 Ausstellern, die am Wochenende ihre Hobbykunst präsentieren.

Bassum - Mützen, Frühlingskränze, Marmeladen, Öle und Kerzen werden am kommenden Sonnabend von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf dem Kunsthandwerkermarkt in der Bassumer Schützenhalle angeboten.

Zum siebten Mal organisieren Sigrid Dellies und ihre Tochter Nicole den Markt für Hobbykünstler und Kunsthandwerker. „Alle, die künstlerisch tätig sind, können ausstellen“, sagt Sigrid Dellies. Wichtig: Die Ware müsse selbstgefertigt sein.

Tochter und Mutter haben auch wieder einen Stand. „Ich habe ganz neue Frühjahrsmützen mit Strasssteinen“, sagt Sigrid Dellies. Ihr Angebot an diesem Wochenende: Zu jeder gekauften Frühjahrsmütze gibt es einen passenden Schal gratis. Ihre Tochter präsentiert ihre patentierten Armlehnenpolster für Stühle.

25 Künstler vor Ort

Neben 20 altbewährten Künstlern haben sich fünf Neue angemeldet. Sie verkaufen handbestickte Handtücher oder selbstgenähte Frühlingsdekoration.

Handwerkskünstler Heiko Henke ist ebenfalls wieder mit dabei. „Er bemalt Straußeneier vor Ort.“ Passend zur bevorstehenden Osterzeit. Viele der ausstellenden Künstler werden ihre Arbeitsgeräte am Wochenende mitbringen und die Herstellung vor Ort präsentieren. Das macht den Basar aus.

Ein vielfältiges Kuchen- und Tortenbuffet steht den Besuchern zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Künstler können sich heute noch für einen Verkaufsstand bei Organisatorin Sigrid Dellies unter 04242/6098031 anmelden.

ric