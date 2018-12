CDU-Kreisverband geht mit Video-Technik neue Wege: Merz überzeugt Mehrheit

Neubruchhausen - Von Anke Seidel. „Wir haben heute einen historischen Tag“, erklärte Maik Cording am Montagabend vor rund 240 CDU-Mitgliedern im Neubruchhauser Hotel „Zur Post“. Er gehört zu den rund 20 „Neuen“ im Kreisverband, die im Zuge der Wunsch-Wahl zum CDU-Bundesvorsitz in die Union eingetreten waren.

„Wir sind der einzige Kreisverband in Deutschland, der dieses umsetzt“, erklärte CDU-Kreisvorsitzender Axel Knoerig unter großem Beifall. Denn unter ganz realen Bedingungen – in geheimer Wahl an der Urne – konnten die CDU-Mitglieder ihrem Wunschkandidaten für den Bundesvorsitz ihre Stimme geben. Auch wenn das nur eine Willensbekundung war: Stimmberechtigt bei der Wahl beim Bundesparteitag am Freitag in Hamburg sind allein drei Delegierte des Kreisverbands.

Axel Knoerig, Edith Heckmann und Heide Bergbauer-Hoerig hatten jedoch längst versprochen, am Freitag im Sinne des Kreisverbands-Votums abstimmen zu wollen. Wie bereits berichtet, waren in der geheimen Abstimmung am Montag 235 gültige Stimmen abgegeben worden, von denen Friedrich Merz 140 bekam und Annegret Kramp-Karrenbauer 86. Jens Spahn musste sich mit zwei Handvoll Stimmen begnügen.

Mehr Teilhabe gefordert

„Die Zeit ist reif für mehr Teilhabe unserer Mitglieder“, erklärte Kreisvorsitzender Axel Knoerig gleich zu Beginn des Abends – und begrüßte namentlich die 19 Mitglieder, die im Zuge der Wunsch-Wahl in den Kreisverband eingetreten waren.

Höchste Konzentration herrschte derweil bei Friedrich Walkenhorst an Computer und Mischpult. Denn der Mitarbeiter des Bassumer Unternehmens VideoArt schickte nicht nur einen virtuellen Rückblick über die Ära Angela Merkel auf die große Leinwand, während Knoerig das 18-jährige Wirken von „Angie“ mit großer Anerkennung und unter großem Beifall würdigte. Außerdem gab es einen filmischen Zusammenschnitt der CDU-Regionalkonferenzen zu sehen.

Es waren die ganz persönlichen Video-Botschaften der drei CDU-Kandidaten für den Bundesvorsitz, die das Publikum im Saal mit großer Spannung erwartete. „Wir haben für diese Botschaften sieben Minuten vorgegeben“, erklärte Knoerig. Am Ende waren es Beiträge zwischen drei und 8,5 Minuten, in denen die Kandidaten um Zustimmung warben. Per Los ließ Knoerig über die Reihenfolge der Präsentation dieser Polit-Porträts entscheiden. So schickte Walkenhorst zunächst Friedrich Merz auf die Leinwand, dann Jens Spahn und schließlich Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK.

Lanze für AKK gebrochen

Das Verfahren begeisterte die CDU-Mitglieder. „Ich fühle mich richtig mitgenommen. Ich bin richtig glücklich“, erklärte Frank Schröder – und blieb mit dieser Botschaft nicht allein. In einer lebhaften Diskussion bekannten sich zahlreiche Mitglieder ganz offen zu ihrem Wunschkandidaten oder ihrer Wunsch-Kandidatin.

Irritiert zeigten sich zahlreiche Teilnehmer allerdings, als Knoerig nach Abschluss der Diskussion noch Wilken Hartje als Mikrofon ließ, der – einem engagierten Wahlkampfhelfer gleich – eine veritable Lanze für AKK brach.

15 Wahlurnen hatten Kreisgeschäftsführer Hans-Ulrich Püschel und sein Team vorbereitet. Stellenweise standen die Mitglieder Schlange bei der Wunschwahl

Bei soviel politischem Selbstbewusstsein gab der Kreisvorsitzende das Ziel „40 Prozent bei der nächsten Bundestagswahl“ aus – und Ehren-Kreisvorsitzender Karl-Heinz Klare, vier Jahrzehnte in politischen Ämternt, staunte begeistert: „So ein Verfahren habe ich noch nicht erlebt!“

Kommentar: Wertschätzung sorgt für Rekord

Von Anke Seidel.

+ Anke Seidel Keine starren Schwarz-weiß-Botschaften, die unendliche Interpretationsmöglichkeiten zulassen und schlimmstenfalls für Irritationen sorgen – stattdessen virtuelle Polit-Porträts auf Augenhöhe: Das neue Konzept mit neuer Technik hat im CDU-Kreisverband Diepholz für einen Schulterschluss der besonderen Art gesorgt.

Die Premiere, per Video-Botschaften die klassische Kommunikationslücke zwischen Basis und Bundesebene zu schließen, ist geglückt. Mit dem Angebot der Wunsch-Wahl zum Bundesvorsitz hat der Kreisverband einen Treffer gelandet, denn 240 Teilnehmer bei einer Kreisverbandsversammlung sind absoluter Rekord. Auch wenn die Wahl der Mitglieder nur eine Willensbekundung ist: Es ist die Wertschätzung, die zählt. Sie ist ein wirksames Mittel gegen Politikverdrossenheit, wie die Resonanz beweist.