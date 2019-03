Es begann mit einer Mundharmonika

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Angefangen hat es mit einer Mundharmonika, die der Vater Albert Schomburg aus Holland, wo er während des Zweiten Weltkrieges stationiert war, nach Döhren schickte. Der damals Siebenjährige brachte sich selber bei, auf ihr zu spielen. Damit war der Funke entzündet, der die Liebe zur Musik entfachte.

Diese Liebe hat Schomburg immer begleitet, ihm und auch anderen Menschen Freude bereitet. Das ist bei vielen Hobby-Musikern so. Aber nicht alle spenden ihre Kunst, ohne dafür auch nur einen Cent zu bekommen. Schomburg hat es getan und wurde dafür vor Kurzem mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet (wir berichteten).

Seine ersten Auftritte hatte der heute 85-Jährige bei den Feiern seines Schützenvereins Gut Ziel, bei dem er noch immer Mitglied ist. Mit Mitte 20 trat er der Gruppe Genkys bei. Für die lernte er Keyboard und auch Bassgitarre. Als er in einer Musikkapelle anfing, machte er sich mit dem Schlagzeug vertraut und begleitete die bunten Abende des Clubs „Freut Euch des Lebens“. „Ich habe mir die Instrumente größtenteils selber beigebracht.“

Als er dann gefragt wurde, ob er auch auf Weihnachtsfeiern für Senioren spielen würde, musste er nicht lange überlegen. 32 Jahre machte er den älteren Bassumern mit seiner Musik eine Freude und trug auch Gedichte vor.

Schomburg legt einen dicken Stapel Zettel auf den Tisch. Alles deutsche Volkslieder wie „Auf der Lüneburger Heide“ oder „Von den Bergen rauscht ein Wasser“, die er im Laufe der Jahre zusammengesucht, gelernt und für sein Publikum interpretiert hat. Ein festes Programm hat der Bassumer, der erst in der Landwirtschaft und dann für eine Versicherung arbeitete, bei seinen Auftritten nicht gehabt. Wenn ein Musikwunsch geäußert wurde, erfüllte ihn Schomburg – sofern er ihn im Repertoire hatte. Hat er ein Lieblingslied? Der 85-Jährige lächelt und schüttelt den Kopf.

Die vielen Jahre auf der Bühne, bei denen er häufig im Mittelpunkt von Feiern stand, merkt man Schomburg nicht an. Der Mann mit der ruhigen, sanften Stimme möchte nicht hervorgehoben werden. Fragt man ihn nach dem schönsten Kompliment, das er mal für einen Auftritt bekommen hat, wehrt er nur bescheiden lächelnd ab. Nicht der Rede wert. „Alles, was ich getan habe, hat mir Freude gemacht.“ Dieser Satz erklärt in seinen Augen alles. Nicht nötig, viele Worte zu verlieren. Gibt es einen Auftritt, der besonders toll war? „Jeder Auftritt ist etwas Besonderes gewesen. Ich will die anderen nicht schmälern, in dem ich einen hervorhebe.“ Seit zwei Jahren kann Schomburg aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auftreten. Er widmet sich nun verstärkt seiner zweiten Passion, dem Bau von Lego-Modellen. Zahlreiche Bauwerke, Fahrzeuge oder Flugobjekte schmücken die Regale, und ein Berg bunter Steine wartet schon darauf, von ihm für eine Form verwendet zu werden. Aber hin und wieder setzt er sich auch noch an sein Keyboard, das in dem Zimmer steht, wo auch ein Bild von ihm und den Genkys an der Wand hängt, und spielt. Nur für sich.