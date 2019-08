Beethoven frisch und virtuos interpretiert

Bassum - Von Berthold Kollschen. Zum Abschluss der Kammermusikreihe 2019 haben Stephan Steinkühler und Äbtissin Isabell von Kameke mit der Verpflichtung von Professor Alexander Schimpf (38) dem interessierten Bassumer Klassik-Publikum ein absolutes Highlight geboten: Nach seinem großen Erfolg in Bassum vor fünf Jahren überzeugte der virtuose Pianist aufs Neue.

Nach einer umfassenden und informativen Einführung durch Stephan Steinkühler fühlte sich das Publikum bestens vorbereitet auf das, was Alexander Schimpf anschließend aus dem altehrwürdigen Kohl-Flügel herausholte – ohne ihn zu überfordern. Das Instrument war zuvor bei Beyer in Bielefeld überholt und frisch gestimmt worden.

Als Erstes interpretierte der zum Professor der Hochschule für Musik und Theater Hannover berufene Ausnahmepianist die Klaviersonate Es-Dur op. 7 als fröhliche Einstimmung in einen erlebnisreichen Beethovenabend. Schimpf stellte dabei seine hohe Qualität, sein Einfühlungsvermögen und seine unglaubliche Technik unter Beweis.

Vor der Pause gab es noch Variationen in c-Moll zu hören, wobei Schimpf immer wieder seine besondere Begabung, die Bässe mit seiner linken Hand zu intonieren, sie besonders stark zum Ausdruck kommen zu lassen, unterstrich.

„Als Liebhaber der klassischen Musik, besonders auch der Werke von Beethoven, habe ich das Konzert genossen“, sagt Klaus Pajenkamp aus Bramstedt, dem besonders die „Bagatellen op. 126“ am Ende des Abschlusskonzertes gefallen haben. „Die hat der große Meister 1824 in fast totaler Taubheit geschrieben, was man als Normalsterblicher kaum nachvollziehen kann“, so Pajenkamp.

Unter den Zuhörern war auch der achtjährige Georg, der auf dem Schoß seiner Großmutter geduldig, aber auch interessiert zuhörte. „Mein Enkel, der in England lebt und zur Zeit ein paar Tage in Deutschland verbringt, spielt seit seinem vierten Lebensjahr Klavier und ist hochmusikalisch“, so die Großmutter voller Stolz.

Alexander Schimpf hat sein Publikum überzeugt. „Es ist schon erstaunlich, dass ein derartiger, international anerkannter Klaviervirtuose, der es gewohnt ist, vor hunderten oder auch vor tausenden Musikliebhabern zu spielen, sich die Ehre gibt, hier im kleinen Kapitelsaal vor gut 50 Zuhörern zu spielen“, so einer der begeisterten Zuhörer. Schließlich haben nicht mehr Gäste im Kapitelsaal aufgrund seiner Größe und Statik Platz.