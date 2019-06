Bassum - Doppelte Frauenpower für die Frauen in Bassum: Seit Anfang Mai gibt es zwei neue Frauenärztinnen in der Lindenstadt. Ann-Katrin Pickart und Anne Gläser haben die Räume des Frauenarztes Gerald Althage im Aesculap-Haus an der Bremer Straße 16 bezogen.

„Es war ein Kassenärztlicher Sitz, der ausgeschrieben war“, erläutert Pickert. Darauf beworben hat sich das Marienhospital aus Vechta, bei dem die beiden Frauen angestellt sind. Damit hat Bassum nun fünf Frauenärztinnen, sagt Pickert. Ein Überangebot? „Das denke ich nicht“, so die 44-Jährige. „Mein Eindruck ist, dass der Bedarf schon da ist. Viele Patientinnen, die vorher bei Dr. Altlage waren, sind nun zu uns gekommen, aber wir haben noch Kapazitäten.“

Sie und ihre Kollegin haben die Möglichkeit, nach Bassum zu kommen, gern ergriffen. „Wir wollten gern hier her.“ Beide wohnen in Wildeshausen, kennen Bassum bereits und schätzen die Stadt für ihre „gute Lage“.

„MVZ zweiplus“ steht auf dem Praxis-Schild. Das steht für Medizinisches Versorgungszentrum. Als solches seien sie mit dem Marienhospital vernetzt und arbeiten eng mit den Ärzten dort zusammen.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Krebsvorsorge und die Betreuung und Nachbehandlung bei Krebserkrankungen. Auch die Prävention, Früherkennung und Behandlung von Frauenkrankheiten gehört zum Leistungsspektrum der Frauenärztinnen.

Die beiden Frauen bringen viel Erfahrung mit. Pickert war beispielsweise 18 Jahre am Klinikum Bremen-Mitte beschäftigt. Was hat sich ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahren in der Arbeit für Frauenärztinnen verändert? „Es wird viel mehr im ambulanten Bereich gemacht, da die Frauen nicht mehr so lange im Krankenhaus bleiben wie früher“, meint Pickert. Dazu zählt beispielsweise die Wundversorgung und die Zeit nach der Geburt. „Früher wurde da auch viel in den Familien aufgefangen, was heute nicht mehr überall der Fall ist, weil die Kinder wo anders wohnen.“

Inkontinenz-Beschwerden und Verhütung seien weitere Themen, mit denen die Ärztinnen häufig zu tun haben. Schwangerschaftsvorsorge und -nachsorge sei ebenfalls ein wichtiger Bereich, vor allem da die „Geburtshilfen-Situation im Landkreis schwierig“ sei. „Die Frauen können hier nicht entbinden und bedauern das auch uns gegenüber.“