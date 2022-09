BBM-Baumarkt in Bassum: Neubaupläne sind vom Tisch

Von: Fabian Pieper

Der BBM-Baumarkt in Bassum bleibt weiterhin in seiner alten Form bestehen. Ein Neubau ist vom Tisch. Dafür soll nun der Markt am alten Standort an der Industriestraße aufgemöbelt werden. © Fabian Pieper

Der BBM-Baumarkt in Bassum wird nicht von seinem bisherigen Standort an der Industriestraße 23 an die Bremer Straße umziehen. Das haben die Konzernleitung und die Stadt Bassum auf Nachfrage der Kreiszeitung erklärt. Stattdessen soll nun der bestehende Markt im Gewerbegebiet Karrenbruch an der Bundesstraße 51 modernisiert werden.

Bassum – Ein Rückblick: Bereits vor einigen Jahren machte die Geschäftsleitung des Baumarktes die Pläne öffentlich, den bisherigen Standort zu verlassen, um sich andernorts in Bassum vergrößern zu können. Mitte 2018 lag dann ein konkreter Vorschlag für den neuen Standort vor: Nachdem Überlegungen, mit dem Markt an die Syker Straße oder die Osterbinder Straße umzuziehen, aus unterschiedlichsten Gründen wieder verworfen worden waren, schien mit der Bremer Straße ein geeigneter Standort gefunden worden zu sein.

Auch wenn Teile der Bassumer Politik der Fläche skeptisch gegenübergestanden haben, wurde für den Standort ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Damit konnten entsprechende Änderungen im Flächennutzungsplan beschlossen und das Aufstellen eines Bebauungsplanes in Angriff genommen werden; aus der landwirtschaftlich genutzten Fläche sollte ein Sondergebiet Baumarkt werden. Danach war der Baumarkt zwar immer mal wieder ein Thema im Stadtentwicklungsausschuss, aber größere Schritte in Richtung Realisierung machte das Projekt nicht mehr.

Verfahrenslänge ausschlaggebend

Nun haben die Verantwortlichen offenbar die Reißleine gezogen. Die Gründe dafür liegen laut Bürgermeister Christian Porsch in der Ausdehnung des Verfahrens: „Es gab Schwierigkeiten, die Fläche kurzfristig so hinzubekommen, dass dort gebaut werden kann“, sagt er, „und das ist einem Betrieb dann zu lang.“ Das bestätigt BBM-Geschäftsführer Jan-Mark Weitz „Es war nicht absehbar, wann das losgegangen wäre.“ Deshalb habe die Geschäftsführung „die Reißleine gezogen“.

Denn das Verfahren zog sich bis zuletzt hin. Nachdem der Stadtentwicklungsausschuss im Mai 2018 den Standort empfahl, musste erst noch ein Gutachten klären, ob ein Baumarkt von der vorgesehenen Größe von 8000 Quadratmetern an dieser Stelle für die Stadt Bassum überhaupt verträglich sei. Die Antwort: zumindest nicht in der bisher geplanten Form. Der Markt schrumpfte in der Planungsphase daher auf eine Größe von 6700 Quadratmeter. Seit Mai 2021 wurden keine weiteren nennenswerten Fortschritte in der Planung öffentlich bekannt.

Markt soll „aufgehübscht“ werden

Statt sich nun an einem Alternativstandort in Bassum zu vergrößern, bleibt der BBM-Baumarkt an der Industriestraße. Dort soll er, so Weitz, „aufgehübscht“ werden. Wann und in welchem Umfang, das sei noch nicht absehbar. „Wir planen das gerade“, sagt er. Der Markt solle demnach modernisiert werden, von der Fassade über das Dach bis hin zu Haustechnik, sodass ein vor dem Baumarkt stehender Kunde „von einem neuen Markt“ sprechen könne. Die Fläche von insgesamt 5800 Quadratmetern werde sich nicht verändern.

Laut Bassums Bauamtsleiter Martin Kreienhop passiert an der Bremer Straße nun „erst mal nichts“. Auch die eingeleiteten Planänderungsverfahren seien mit dem Rückzug des Baumarkts beendet. Die Fläche bleibe vorerst eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Stadt wolle sie allerdings für zukünftige Projekte im Auge behalten.

Jan-Mark Weitz bedauert die Beerdigung der ursprünglichen Neubaupläne: „Wir hätten gerne neu gebaut, gerne auch energieeffizient.“ Inwiefern das am alten Standort möglich ist, könne er ebenfalls noch nicht sagen. Der Stadt Bassum macht er ausdrücklich keine Vorwürfe: „Die Stadt war sehr bemüht, die Zusammenarbeit hat gut geklappt“, sagt er. „Es mussten viele Vorschriften eingehalten werden, da sind der Stadt leider die Hände gebunden. Sie ist nicht daran schuld.“