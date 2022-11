BBM-Baumarkt bleibt: Der Ausschuss für Stadtentwicklung will langjährige Standortfrage beenden

Von: Marcel Prigge

Teilen

Erweiterung bewilligt: Der BBM-Baumarkt bleibt voraussichtlich an der Industriestraße in Bassum. © Prigge

Wohin mit dem BBM-Baumarkt in Bassum? Diese Frage stellt die Bassumer Politik schon seit Jahren. Jetzt könnte der Weg für den Erhalt an der Industriestraße geebnet sein.

Bassum – Der BBM-Baumarkt in Bassum könnte am Standort an der Industriestraße erhalten bleiben und modernisiert werden. Eine Änderung des Bebauungsplans des Gewerbegebietes hat am Donnerstagabend diesbezüglich der Ausschuss für Stadtentwicklung einstimmig befürwortet. Demnach könnte die Frage nach dem Verbleib des Marktes endgültig beendet sein.

BBM in Bassum: Standortfrage jahrelang Gegenstand politischer Diskussionen

Hintergrund: Bereits vor einigen Jahren gab der Baumarkt bekannt, dass er seine Fläche erweitern wolle. Dafür sollte der bisherige Standort an der Industriestraße 23 verlassen werden. Nach Überlegungen, den Markt an der Syker Straße oder Osterbinder Straße anzusiedeln, lag 2018 der konkrete Standortvorschlag an der Bremer Straße – zur Verärgerung einiger Politiker.



Dennoch wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst und Änderungen im Flächennutzungsplan beschlossen sowie das Aufstellen eines Bebauungsplanes in Angriff genommen. Diskussionen über die Größe des neuen Marktes sowie die Frage nach der Verträglichkeit des neuen Standortes für die Stadt, hatte das Verfahren jedoch so sehr in die Länge gezogen, dass die Verantwortlichen Mitte dieses Jahres die Reißleine zogen.

Neue Zufahrt, Wendeplatz für Lkw und Bäume auf dem Parkplatz: BBM in Bassum soll erneuert werden

„Jetzt befinden wir uns in einer weiteren Runde mit dem Baumarkt“, erklärte Michael Meier vom verantwortlichen Planungsbüro NWP in Oldenburg. So wolle der Markt eine Modernisierung seiner Verkaufsfläche vornehmen und „auch am südlichen Gewerbegebiet partizipieren“. So soll eine neue Zufahrt für die Möglichkeit der Warenanlieferung sowie eine Wendemöglichkeit für Lkw entstehen. Zudem werde es eine Baumbepflanzung auf dem Parkplatz geben.



Der Angebotsschwerpunkt der Modernisierung soll insbesondere im Sortiment Baumarktartikel sowie Gartenbedarf inklusive Pflanzen liegen, heißt es in der Vorlage der Bebauungsplanänderung. Als größere Randsortimente sollen die Warengruppen Glas und Hausrat sowie Lampen und Gartenmöbel hinzukommen. Außerdem ist ein Backshop mit einem Sitzbereich von rund 70 Quadratmeter geplant.

Wir wollen den Markt insgesamt gerne aufhübschen



„Wir wollen den Markt insgesamt gerne aufhübschen“, sagt Jan-Mark Weitz, Geschäftsführer der BBM-Baumärkte, auf Nachfrage. So gehe es insbesondere darum, vorhandene Flächen besser zu nutzen, weiter zu modernisieren und die Energieeffizienz zu steigern. „Es ist eher ein Glattziehen des Standortes.“

Bassumer Politik reagiert einstimmig: BBM könnte an der Industriestraße erhalten bleiben

Das „Glattziehen“ konnte die Bassumer Politik gemeinsam gutheißen. „Wir sind sehr erfreut, dass der BBM-Baumarkt die Chance nutzt, sich am bisherigen Standort weiterzuentwickeln“, sagte Bärbel Ehrich aus der SPD-Fraktion Bassum. Ebenso geschlossen zeigten sich Grüne/Bündnis 90, auch „wenn wir das von Anfang an kritisch gesehen haben“, so Christiane Weitzel. „Von Beginn an wurde gesagt, dass es nicht möglich sei, im laufenden Betrieb zu bauen“, bilanziert sie die Sitzungen der vergangenen Jahre. „Nun scheint es ja aber doch zu gehen und mich interessiert, wie das nun abläuft.“



Hoffentlich haben wir die Standortfrage damit für immer beerdigt.

Auch der Bürger Block Bassum blickt mit dem Erhalt des Standortes freudig in die Zukunft, lässt Hermuth Straßburg wissen, und stimmte ebenso für den Antrag. „Hoffentlich haben wir die Standortfrage damit für immer beerdigt.“



Alle Zeichen deuten also auf ein baldiges Ende der langjährigen Planungsphase und Standortfrage hin – sollte der Rat der Stadt dem Vorschlag des Ausschusses zustimmen.