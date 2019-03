Bassums Frau für die Kultur: Claudia Voss

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Claudia Voss steigt die Stufen des Rathauses empor und deutet lachend auf das kleine Schild neben der Bürotür. „Da gibt’s mich schon!“ Ihr Bild prangt neben dem von Susanne Vogelberg, zuständig für Fremdenverkehr und Tourismus bei der Stadt. Voss’ Aufgabe passt grob gesehen gut dazu, denn auch sie ist dafür verantwortlich, dass Bassum attraktiver und für Gäste ein noch stärkerer Magnet wird.

Doch vor allem geht es ihr um die Bassumer selbst. Für diese möchte Voss Veranstaltungen organisieren, die sie hoffentlich mit einem glücklichen Lächeln verlassen. Claudia Voss ist die neue Beauftragte für die Kultur in der Lindenstadt. Eine Stelle, die neu geschaffen wurde.

Gestern hat ihre dritte Woche begonnen und Voss fühlt sich schon ziemlich wohl. „Ich wurde hier sehr freundlich aufgenommen und lerne gerade noch Mitarbeiter und Lokalitäten kennen.“ Demnächst will Voss ihre „Vorgänger“ treffen, die Mitglieder des Kulturforums, die jahrelang ehrenamtlich das Kulturleben in Bassum prägten. Von ihnen erhofft sich die 50-Jährige mentale Unterstützung und Anregungen, denn „ich will hier kein vorgefertiges Konzept von mir überstülpen. Ich möchte wissen, was Bassum will. Aus diesem Grund möchte ich auch verschiedene Akteure mit ins Boot holen, Kontakte knüpfen und bin dankbar für Wünsche.“

Voss ist Bremerin und was Bassum angeht noch „unbeleckt“, wie sie lachend sagt. Aber das empfindet sie nicht als Nachteil. „So kann ich unvoreingenommen an alles herangehen und schaue mit einem Blick von außen darauf.“

Was sie bisher von der Lindenstadt mitbekommen hat, begeistert sie. „Ich bin überrascht, was Bassum alles zu bieten hat. Es gibt hier sowohl tolle Locations als auch Events. Ich weiß, dass ich ein großes Erbe antrete und habe großen Respekt vor der grandiosen Arbeit meiner Vorgänger.“

Voss war zwölf Jahre lang im Event-Bereich einer großen Bank in Hamburg tätig und bringt viel Erfahrung mit. Von Fachveranstaltungen, über Messe-Auftritten und Mitarbeiterfesten bis hin zu Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen hat sie alles organisiert. „Dann wollte ich mich gern verändern. Mir ist direkter Kontakt zu Menschen sehr wichtig und Bassum ermöglicht mir das“, sagt die Mutter eines Sohnes. Ihr Ziel ist es, bis zum Sommer eine oder zwei Veranstaltungen auf den Weg zu bringen und dann zu sehen, wie die Bassumer sie annehmen.

Voss ist offen für alle Veranstaltungsformen. Ob Events, die einmal in der Saison stattfinden oder kleine Festivals, ob Musik oder Theater – reden könne man über alles. „Die Alte Oberförsterei wäre zum Beispiel ein tolles Ambiente für eine Lesung.“

Was ihr besonders am Herzen liegt, sind Veranstaltungen für Jugendliche, weswegen sie auch Kontakt zum Fönix aufnehmen möchte. „Ich glaube, die sind in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz gekommen.“

Voss hat als Veranstaltungsplanerin ihren Traumberuf gefunden, in den sie mehr zufällig geschliddert ist, wie sie sagt. Gelernt hat sie vor 30 Jahren Bankkauffrau und studierte anschließend noch Psychologie. Durch Zufall blieb sie dann im Event-Management hängen und empfand die Arbeit als „sehr erfüllend“. „Es hat einfach Spaß gemacht und ist eine positive Tätigkeit, wenn am Ende alle Gäste froh nach Hause gehen. Das ist mein Ziel.“ Jede Veranstaltung habe ihre Herausforderung, und ihr Beruf sei auch zweifellos stressig – aber eben auch sehr spannend, weil man improvisieren müsse und vor Überraschungen nie gefeit sei.

Da Voss nur eine halbe Stelle hat, also 20 Stunden, freut sie sich über Ehrenamtliche, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. „Ich freue mich über jeden, der sich meldet“, sagt sie. Von montags bis donnerstags ist sie im Büro.

Kontakt

Claudia Voss ist unter der Telefonnummer 04241/8413 oder per E-Mail an voss@stadt.bassum.de zu erreichen.