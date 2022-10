Bassums erstes Eisvergnügen ‒ Schlittschuhfahren auf Plastikbahn

Von: Frauke Albrecht

Die Schlittschuhe hat Michael Maas schon parat. Die passende Eisbahn dazu folgt Ende Dezember. © Fabian Pieper

Michael Maas lädt vom 27. Dezember bis zum 8. Januar zum Wintersport an sein Bassumer Modehaus ein. Seine Eisbahn funktioniert ohne Energie.

Bassum – Der letzte richtige Winter mit Schnee und frostigen Temperaturen ist gefühlt schon lange her. Deshalb werden sich die meisten auch kaum daran erinnern können, wann sie das letzte Mal mit Schlittschuhen leichtfüßig über das Eis geschwebt sind. Bei den steigenden Energiekosten hoffen sicher alle, dass auch der kommende Winter mild bleibt. Aber dank Michael Maas muss in Bassum dieses Jahr niemand auf den Winterspaß verzichten.

Konzept für das Bassumer Eisvergnügen liegt seit zwei Jahren in der Schublade

Der Geschäftsmann des Modehauses bietet nämlich vom 27. Dezember bis zum 8. Januar das erste Bassumer Eisvergnügen an. Bevor jetzt der Aufschrei der Entrüsteten „Energieverschwendung!“ folgt: Diese Eisbahn benötigt keinen Stromanschluss.

Die Idee dazu hatte Michael Maas bereits 2020 anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums. Bevor er damals die Idee in die Tat umsetzen konnte, machten die Corona-Auflagen einen Strich durch seine Planung. Also legte Maas das Konzept in die Schublade – und holt es nun wieder heraus. „Ich bin optimistisch und hoffe, dass wir das Eisvergnügen trotz Corona umsetzen können.“

Der Zeitraum zwischen den Jahren ist sorgsam gewählt: „Es ist die schönste Zeit für Familien. Die meisten sind zu Hause, haben die Völlerei hinter sich und sind voller Tatendrang, rauszugehen“, sagt Maas.

Die Eisbahn besteht aus einer Kunststoffplatte – „es sieht aus wie Eis, ist aber keines“. Benötigt werden weder Wasser noch Strom. Okay, Kunststoff ist nun nicht gerade nachhaltig. Maas dazu: „Die Bahn ist einmalig produziert und eine langlebige Alternative.“

Aufgebaut wird sie auf dem Parkplatz an der Alten Poststraße. Die Bahn misst 15 mal 10 Meter. Damit sich die Eisläufer zwischendurch stärken können, wird zudem ein kleines Budendorf aufgebaut, in dem dem die Besucher Glühwein, Kakao, Bier, Cola, Bratwurst, Champions und andere Leckereien kaufen können. Es wird quasi eine Verlängerung des Bassumer Hüttenzaubers geben, nur an anderer Stelle.

Michael Maas bietet Eisstockschießen und Eisvergnügen-Disco an

Auch an einen Schlittschuhverleih hat Michael Maas gedacht. Er freut sich, bereits erste Sponsoren gefunden zu haben, allen voran die Stadt Bassum und die Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (WIR).

„Ich möchte, dass sich auch wirklich jeder das Eisvergnügen leisten kann“, so Maas. Deshalb wird der Eintritt so gering wie möglich gehalten. „Erwachsene zahlen einen Euro, Kinder 50 Cent.“ Die Einnahmen sollen später für einen guten Zweck gespendet werden.

Firmen, Cliquen und Vereine sollten sich den 6. Januar vormerken: Dann gibt es ab 18 Uhr die Möglichkeit des Eisstockschießens. Maas nimmt bereits jetzt Anmeldungen entgegen. Einen Tag später heißt es Disco: Dann können die Besucher zu Musik ihre Runden drehen.

An den übrigen Tagen ist die Eisbahn von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Silvester und Neujahr bleibt das Eisvergnügen geschlossen. Es endet am 8. Januar mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Bassum.

Über weitere Sponsoren würde sich Michael Maas natürlich noch freuen. „Sie dürfen sich gerne bei mir melden!“ Ebenso können bereits Eisstockschieß-Zeiten angefragt werden. Beides per E-Mail unter michael.maas@modehaus-maas.de.