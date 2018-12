Bassums blühendes Jahr: Fünf Wildblumenwiesen im Stadtgebiet angelegt

Bassum - Von Luka Spahr. „Einst sah ich viele Blumen blühen“ beginnt ein bekanntes Gedicht von Heinrich Heine aus dem Jahr 1854. Der berühmte Dichter beschreibt darin die Entdeckung einer Viole, die ihm aufgrund ihrer Schönheit so schnell nicht mehr aus dem Kopf ging.

Heute hätte Heines prosaisches Ich wohl Schwierigkeiten, besagtes Veilchen am Wegesrand zu entdecken. Die „moderne Landwirtschaft“ sei mitverantwortlich für das Insektensterben und die Bedrohung seltener Wildpflanzen, so Detlev Block. Er engagiert sich bereits seit vielen Jahren im Bereich Umweltschutz in Bassum. Unter Federführung der Agenda21-Beauftragten Reinhild Olma und Birgit Rajes von der Stadtverwaltung wirkte er dieses Jahr in einem Projekt zur Förderung von Blühstreifen in der WIN-Region mit, dem Verbund der Kommunen Stuhr, Weyhe, Syke, Twistringen und Bassum.

Die Projektgruppe „Klima und Umwelt“ hatte sich dazu mit regionalen Akteuren vernetzt und die Bürger der Region aufgerufen, potentielle Fächen für Blühstreifen auf ihrem Privatgrundstück oder in unmittelbarer Umgebung auszumachen. Auf der Bassumer Messe AktiBa Anfang des Jahres hatte die Stadt kleine Samentütchen verteilt.

Birgit Rajes ergänzte unter Einbezug der Hinweise aus der Bevölkerung das Grünflächenkataster Bassums. So konnte sie zusammen mit dem Bauhof dafür sorgen, dass in diesem Sommer auf fünf größeren Flächen im Stadtgebiet Wildblumenwiesen angelegt wurden. Das war ein „großer Erfolg“ resümiert Agenda-Beauftragte Olma. Besonders stolz ist sie auf eine große Wiese, die vor der Kita am Bramstedter Kirchweg angelegt wurde. „Die Fläche haben wir bewusst gewählt, um die Kinder miteinzubeziehen“, erklärt Olma. Das sei angekommen. Nicht nur die Mädchen und Jungen, auch die Eltern hätten im Sommer entzückt und fasziniert vor der Blütenpracht gestanden.

Doch nicht nur im öffentlichen Raum wurde fleißig gepflanzt. Neben der AWG, die, auf Vorschlag von Detlev Block, auf ein Areal auf ihrem Firmengelände in Wedehorn eine Wildblumenwiese anlegte, sind auch Privatpersonen wie etwa Annegret Andreas aus Appelstedt eingesprungen.

Auf ihrem großen Hof hat sie auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern Blumen angepflanzt. 100 Quadratmeter auf der gegenüberliegenden Straßenseite bepflanzte sie ebenfalls. Geld oder ähnliche Anreize bekam sie dafür nicht. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit. „Es ist schön zu sehen, wie die Blumen hochkommen“, erzählt sie. Im Sommer habe sie Stunden damit verbracht, die Blumen aus ihrem Brunnen zu bewässern. Als lästige Arbeit habe sie das nicht empfunden.

Bei der Schuldfrage, warum es immer weniger Wildblumenwiesen gibt, widerspricht sie Detlev Block. Die Bauern seien nicht an allem Schuld. Kein moderner Landwirt würde mehr Düngemittel und Gift einsetzen, als er benötigt, ist sie sich sicher.

Von Blühstreifen hörte sie im vergangenen Jahr das erste Mal. Zusammen mit Detlev Block, Birgit Rajes und Reinhild Olma ist sie sich sicher, dass 2019 noch viele weitere Wiesen folgen werden.