Ladenhüter Mehrweg: Kunden verlangen weiterhin Einwegbehälter

Andree Meyer zusammen mit Bärbel Schaffer im Bassumer Eck: Kunden können hier ihre mitgebrachten Behälter befüllen lassen © Oliver Dörr

Umfrage unter Gastronomen in Bassum und Twistringen: Die Mehrwegangebotspflicht ist noch nicht bei allen Kunden angekommen

Bassum/Twistringen – Jeder, der einmal aus seinem Lieblings-Restaurant ein Gericht mit nach Hause genommen hat, weiß, wie viel unnötiger Verpackungsmüll anfällt. Damit soll nun Schluss sein. Seit Jahresbeginn haben Kunden ein Anrecht auf Mehrweg-verpackungen für Mitnehmspeisen und -getränke. So will es die Mehrwegangebotspflicht, die der Bundestag im Mai 2021 verabschiedet hat. Diese verpflichtet Restaurants, Bistros, Kantinen, Cafés, aber auch Tankstellen, Supermärkte und Catering-Betriebe, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Ein Pfandsystem soll gewährleisten, dass die Behälter wieder zurückgenommen werden und in Umlauf gehen.

Stellt sich die Frage, wie das neue Gesetz in der Region von Gastronomen umgesetzt und wie es von deren Kunden angenommen wird.

Bärbel Schaffer, Kundin im Bassumer Eck, fragt gleich beim Reinkommen, ob sie für acht Personen eigene Behälter am Abend mitbringen dürfe. Sie vermeide seit Jahren unnötigen Müll. Und zwar aus Überzeugung, wie sie betont.

Bärbel Schaffer im Bassumer Eck: Sie vermeidet seit Jahren unnötigen Müll und lässt sich ihre mitgebrachten Behälter auffüllen © Oliver Dörr

„Bei uns ist das Mitbringen eigener Gefäße kein Problem“, sagt Andree Meyer und zeigt auf das Schild auf der Theke, das auf diesen Service hinweist. Der 55-Jährige ist Inhaber des Bassumer Eck. Daneben gehören ihm noch das Hotel Zur Post in Neubruchhausen sowie die Domschänke in Twistringen. Zudem ist Meyer Vorsitzender des Kreisverbands Hoya des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga).

Auch Meyer will unnötigen Verpackungsmüll möglichst vermeiden. Er bedauert, dass es den Bassumer und Twistringer Gastronomen bislang nicht wirklich gelungen ist, ein einheitliches Pfandsystem in der Region einzuführen.

Für die Zukunft will Meyer erst einmal abwarten. „Ich schaue, welches Pfandsystem sich durchsetzt, und führe es dann in meinen Betrieben ein. Auch im Bassumer Eck.“

Dass man sich nicht auf ein einheitliches Pfandsystem einigen konnte, bedauert auch Ben Maas, Inhaber von Ben’s Café in Bassum. Er hat nach einem Info-Abend des Klima-Aktionsbündnisses (wir berichteten) das Mehrwegsystem Recup in seinem Café eingeführt. Dabei zahlt der Kunde einen Euro Pfand für den Becher und kann ihn deutschlandweit an über 19 000 Stellen zurückgeben. Das Pfand erhält der Kunde dann zurück.

Ben Maas will auf Social-Media-Kanälen für das Mehrwegsystem werben

Maas plant, ab Februar oder März gänzlich auf Einweg-Produkte zu verzichten. Er will dann ganz auf Mehrweg umstellen. „Wir wollten von Anfang an nachhaltig sein.“ Gefragt danach, wie das Pfandsystem bei seinen Kunden ankommt, sagt er: „Bislang ist die Kunden-Resonanz eher mäßig. Wir werden aber auf unserem Social-Media-Kanal sowie durch weitere Marketingmaßnahmen in den nächsten Tagen und Wochen auf das Mehrwegsystem hinweisen.“

Dass die Kunden sich bezüglich des Mehrwegsystems noch zurückhalten, diese Einschätzung teilt auch Steffi Deiermann von der Bäckerei Deiermann in Bassum. Auch sie hat das Pfandsystem Recup eingeführt. Der Mehrfachbecher komme bei den Kunden bislang nicht gut an, sagt Deiermann. „Die Kunden verlangen weiter nach Einwegbechern. Vielleicht brauchen sie auch einfach noch ein bisschen Zeit, bis sie sich an die neuen Becher gewöhnt haben“, gibt sich Deiermann zuversichtlich. Sie glaubt, dass sich die Einstellung der Kunden wahrscheinlich erst ändern wird, wenn die Bundesregierung Einwegverpackungen komplett verbietet.

„Irgendwann werden die Menschen es sonderbar finden, aus Einwegbehältern zu essen und zu trinken.“

Im Hotel Zur Börse in Twistringen gibt es indes keinen klassischen Außer-Haus-Verkauf. „Wir geben unseren Kunden unsere Menübehälter mit und die geben sie uns gereinigt zurück. Das war schon immer so. Wir stellen sie aber trotzdem noch einmal aus hygienischen Gründen in die Spülmaschine“, sagt Beate Gerken. Bislang kommt es nur selten vor, dass Kunden ihre eigenen Gefäße mitbringen. Gerken findet die Mehrwegangebotspflicht bewusstseinsfördernd, wie sie sagt. „Irgendwann werden die Menschen es sonderbar finden, aus Einwegbehältern zu essen und zu trinken.“

Auffallend ist, dass die neue Regelung noch nicht bei allen Gastronomen angekommen ist.

Einer von ihnen ist Ralf Samuel, Inhaber des griechischen Restaurants Rhodos in Bassum. „Wir werden unseren Kunden aber auf Wunsch zeitnah Mehrweg-verpackungen anbieten“, sagt Samuel.

Bevor es jedoch so weit ist, will er noch mit seinen Mitbewerbern über ein geeignetes Pfandsystem sprechen. „Es macht keinen Sinn, wenn wir alle unterschiedliche Systeme haben“, so seine Überzeugung.

Einwegverpackungen werden von vielen Kunden noch bevorzugt. Seit Kurzem sind Gastronomen verpflichtet, Mehrwegverpackungen im Take-away-Bereich anzubieten. Die Nachfrage scheint noch verhalten. © dpa Bildfunk