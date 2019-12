Zu Fuß in die Bassumer Stiftsfuhren

Schwerathleten des TSV Bassum richten 47. Silvestermarsch aus

+ Rolf Hartmann hat es sich nicht nehmen lassen, neue Wegstreckenschilder zu basteln, die er zum Silvestermarsch zwischen dem Bassumer Naturfreibad und den Stiftsfuhren aufstellen wird. Gleichzeitig gibt es den dringenden Appell, während des Marsches auf jede Art von Silvesterböllern zu verzichten, um das Wild nicht zu verschrecken.

Bassum - Von Berthold Kollschen. Ein Jahresende zu erleben, ohne an dem traditionellen Bassumer Silvestermarsch in die Stiftsfuhren teilgenommen zu haben, ist für viele Bassumer seit Jahren undenkbar. Erst marschieren, dann Glühwein und Bratwurst genießen, dabei viele nette Leute treffen – oft mehrere 100, einmal sogar über 1 000 – und anschließend zuhause „Dinner For One“ gucken.