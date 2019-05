Bassumer Schwerathleten grillen und spenden

Jeweils 300 Euro gehen an die Jugendfeuerwehr, den Verein Change my way und die Agendagruppe Stiftspark

+ Die Bassumer Schwerathleten (in den blauen Hemden) spenden ihr Geld an drei ehrenamtlich arbeitende Institutionen. Unser Foto zeigt (v.l.): Detlev Block, Sigi Hausmann, Holger Theek, Friedrich Ludwig, Hendrik Krüer sowie Rolf Hartmann. Foto: Berthold Kollschen

Bassum – Die Bassumer Schwerathleten des TSV Bassum spenden seit Jahren den Reinerlös ihrer Aktivitäten beim Bassumer Advent, Hüttenzauber und beim Silvestermarsch. Bei diesen Events grillen und verkaufen sie Bratwürste. In diesem Jahr geht das Geld zu gleichen Teilen an drei Gruppen – je 300 Euro erhalten an die Agenda--Arbeitsgruppe Stiftspark, der Verein Change My Way, der sich um Jugendliche kümmert, die unter Essstörungen leiden sowie die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Bassum.