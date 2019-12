Bassumer sagen Ja zur Perle Naturbad

Verein zum Erhalt der Bäder: Außerordentliche Mitgliederversammlung wählt Vorstand

+ Der geschäftsführende Vorstand des Fördervereins Naturbad Bassum (v.l.): Norbert Lyko, Hans-Joachim Günther, Helma Schöpe, Johannes Wendt, Jens Diedrich und Wilhelm Schrader. Foto: Frauke Albrecht

Bassum - Von Frauke Albrecht. Wenn der Harpstedter Norbert Lyko als Privatperson in einen Bassumer Verein eintritt, dann muss es sich um ein ganz besonderes Projekt handeln. Auch, weil er damit den häuslichen Frieden gefährdet, wie er spaßeshalber bekundet. Lyko arbeitet viel, ist wohl mehr in Bassum als Zuhause. Jens Diedrich, ebenfalls eingetreten, hat einen Namen für das besondere Projekt: Perle Naturbad. Allerdings muss dieses Schmuckstück erst einmal ordentlich aufpoliert werden. Dazu wurde am Mittwochabend ein großer Schritt getan. Der Förderverein Naturbad Bassum hat einen neuen Vorstand. Genauer gesagt ist der Verein zum Erhalt der Bassumer Bäder wie Phönix aus der Asche zu neuem Leben erwacht. Er existierte in der Vergangenheit nur noch auf dem Papier. Nun gibt es neuen Schwung. Der Verein wird fortgeführt mit neuer Satzung, neuem Vorstand und hoffentlich vielen neuen Mitstreitern. Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Heimatstube konnte der alte Vorsitzende Heinrich Garbers gleich 18 neue Gesichter begrüßen. Darunter auch Detlef Block und Johannes Wendt, die maßgeblich an der Entstehung des Fördervereins beteiligt sind. Bevor Garbers den Platz räumte, erinnerte er an die Geschichte des Vereins. Gründungsziel damals war nämlich der Erhalt des Freibades. Dafür sammelten die Mitglieder 3 000 Unterschriften. Der Plan, zusammen mit einem Investor, am Hallenbad ein Freibad anzubauen, scheiterte jedoch. „Die Politik wollte ein Naturbad“, so Garbers. 17 Jahre später soll genau dieses Kleinod erhalten bleiben – und zwar an Ort und Stelle. Politik und Verwaltung sind bereit, 1,2 Millionen Euro zu investieren. Bedingung war aber, dass die Bassumer hinter dem Projekt stehen und sich ein Förderverein gründet.