Bassumer Parkplatz-Gespräche: Von Neujahrsvorsätzen und Ausreden

Von: Sigi Schritt

An Neujahrsvorsätzen scheiden sich in Bassum die Geister. „Super“, sagen die einen, „klappt eh nicht“ die anderen.

Bassum – Laut einer Statistik handelt der am häufigsten genannte Vorsatz in Deutschland von einer gesünderen Ernährung. Auf Platz zwei: mehr Sport treiben. Geldsparen und mehr Zeit für die Familie wurden ebenfalls sehr häufig genannt. Haben sich Bassumer für dieses Jahr ebenfalls bestimmte Ziele gesetzt, oder lassen sie die Monate eher auf sich zukommen? Bei den jüngsten Parkplatz-Gesprächen nannten die Befragten nicht nur ihre Vorsätze – ein Gesprächspartner gab einen Tipp, wie man sich die Ziele, die man gesetzt hat, auch erreichen kann.

Sport und Bewegung schwirrt bei vielen Bassumerinnen und Bassumern im Kopf herum

Petra Maas aus Bassum kennt alle beliebten Vorsätze. „Mehr Sport treiben“ sei ein Beispiel. Ein anderes: „Abnehmen“. Die 52-Jährige ist sich sicher, dass es vielen geht wie ihr: Man nimmt sich am Anfang vor, mehr für den Körper zu tun. Das geht auch eine ganze Zeit gut. „Doch dann kommen die Ausreden.“ Mittlerweile gehöre sie zu den Menschen, die sich nie Vorsätze vornehmen.

Hartmut Bieber (77) und seine Frau Christel (78) aus Fahrenhorst sind ein Paar, das ebenfalls für die kommenden Monate keine Vorsätze formuliert hat. Die beiden seien rundum glücklich, wie das Leben verlaufe. Langzeitwünsche hätten sie nicht. „Seit ich in Rente bin, habe ich nur noch Urlaub“, sagt der 77-Jährige. Der ehemalige Prokurist einer Seefahrtspedition will im Alter fit bleiben, deshalb treibe er viel Sport. Er spiele zweimal in der Woche Tennis. Das Paar habe lediglich den Wunsch, gesund zu bleiben. Und dafür müsse man etwas tun: Hoch im Kurs stünden regelmäßige Spaziergänge im Wald und Bewegung im Fitnesspark in Brinkum.

Ganz anders dagegen Tabea Rehberg. Die 28-Jährige aus Bassum-Osterbinde hat Vorsätze formuliert. „Fitter und entspannter werden sowie gesünder ernähren.“ Wie sie das erreichen will? Nun, es gehe bei Einkaufsentscheidungen los. Statt zu Süßigkeiten zu greifen, komme Obst in den Einkaufswagen. Bei der Ernährung möchte sie insgesamt umsteuern: lieber frische Zutaten einkaufen, um leckere Speisen zu verarbeiten. Es sollen weniger Fertigprodukte über den Ladentisch gehen. Woher kommt der Sinneswandel? Sie sei ein Fan des ZDF-Formats „Besser essen“. Der Moderator und Produktentwickler Sebastian Lege erläutere, mit welchen Tricks die Lebensmittelbranche arbeitet. Und wenn man die einen oder anderen Kniffe der Konzerne kennt, hinterfrage man sein Kaufverhalten. Tabea Rehberg will künftig lieber Produkte besorgen, die „besser für die Gesundheit“ sind.

Zudem will Tabea Rehberg versuchen, sich mehr zu bewegen. Sie habe sich fest vorgenommen, verstärkt Ziele im Ort zu Fuß anzusteuern. Sie laufe mit ihren beiden Kindern zu Fuß zum Kindergarten. Aber ab und zu greife das Trio auch auf das Auto zurück und lasse sich fahren. „Ich versuche aber, es durchzuziehen, bei Wind und Wetter zu laufen.“

Positiv denken als Neujahrsvorsatz

Die Gesselerin Barbara Engelhardt hat sich ebenfalls mehrere Ziele gesteckt. „Mehr Sport“ stehe bei ihr wie in der Deutschland-Umfrage weit oben. Sie möchte auf jeden Fall ihr Gewicht halten. Aus ihrer Sicht wünschenswert sei es, zwei bis drei Kilo abzunehmen. Erreichen wolle sie dies mit Gesundheitssport. Sie sei nicht mehr 20 Jahre alt, begründet sie. Was sie für dieses Jahr plant? „Am Ball bleiben, dass es mir gut geht.“ Engelhardt möchte für ihre Familie da sein. Das fange bei der eigenen Fitness an. Sport sei für sie das Mittel ihrer Wahl. Ins Fitness-Center oder in den Sportverein ziehe es sie aber nicht. „Ich jogge und mache Fitnessübungen zu Hause. Das bekomme ich zeitlich besser geregelt.“

Das sei deshalb kein Problem, weil sie daheim einen Crosstrainer zur Verfügung hat. „Da gehe ich bestimmt jeden zweiten Tag drauf.“ Sie schmunzelt: „Man ist nicht immer dabei. Ich lasse das schlurren. Deshalb auch die guten Vorsätze.“ Sie nimmt sich vor, auch wirklich dreimal die Woche das Fitnessgerät zu benutzen. Die 55-Jährige möchte die eigene Disziplin verbessern: „Der Crosstrainer steht im Schlafzimmer. Ausreden wie schlechtes Wetter, es ist zu stürmisch, zu nass oder zu heiß ziehen nicht.“

Außerdem: Barabara Engelhardt möchte in den nächsten Wochen und Monaten positiver denken und so der aktuellen politischen Lage mit den Krisen Energie und Ukraine-Krieg etwas entgegensetzen.

Bei den Schülerinnen zeigen sich andere Schwerpunkte

Was wünschen sich Schülerinnen für das kommende Schulhalbjahr? Haben sie Vorsätze? Julia N. und Victoria G. aus Bassum, beide 15, wollen sich in der Schule verbessern, sagen sie. Julia N. will sich insbesondere in Mathe und in Englisch steigern. Sie strebt einen Zensurenschnitt von 2,0 an. Ihr Rezept? „Ich möchte mich stärker in den Unterricht einbringen und mich mehr melden.“ Zusätzliche Referate seien ebenfalls ein gutes Mittel, die Zensuren nach oben zu bringen – wenn sich ihre Lehrer darauf einlassen.

Victoria schmiedet bereits Zukunftspläne. Sie will sich Gedanken machen, was sie nach der Schule machen möchte. Es gelte, frühzeitig Weichen für eine berufliche Zukunft zu stellen. Am Anfang stehe eine Recherche, was alles möglich sei.

Einer, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten Ziele setzt, ist Oliver Sänger. Der 54-Jährige ist Lehrer und setzt bei seinen Vorsätzen eine besondere Strategie ein: regelmäßig reflektiere er, was er erreicht hat und was er noch schaffen muss.

Der Bassumer aktualisiere dabei seine Ziele oder setze sich neue. „Ich differenziere sie in Familie intern, Familie extern.“ Weitere Kategorien seien private Entwicklung, Freizeit. „Die Ziele müssen präzise formuliert werden.“ Er gibt ein Beispiel. „Wenn ich sage, ich will weniger essen, dann ist das kein Ziel.“ Es müsse so konkret formuliert werden, dass man das Ergebnis später sehr gut überprüfen kann.