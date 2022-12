Bassumer Ortsteile warten weiter auf schnelles Internet

Von: Gregor Hühne

Die Kabel liegen in vielen Haushalten bereits. Die Aktivierung dauert aber. © Wendt, Sylvia

Wann kommt das schnelle Internet nach Albringhausen, Hallstedt und Neubruchhausen? Mit einer Aktivierung der Anschlüsse ist ab dem ersten Quartal 2023 zu rechnen.

Bassum – In den Bassumer Ortsteilen Albringhausen, Hallstedt und Neubruchhausen warten die Bürgerinnen und Bürger noch immer auf den schnellen Anschluss an das Internet. Wie geht es nun weiter? Der Netzbetreiber, die GVG Glasfaser Gesellschaft, erklärt auf Anfrage der Kreiszeitung, wo es noch hapert.

Landkreis und GVG wirken zusammen

Die Ortschaften Albringhausen und Hallstedt liegen beispielsweise in einem Baulos der weißen Flecken (geförderter Ausbau durch den Landkreis Diepholz) und sollen nach aktuellem Planungsstand des Landkreises voraussichtlich im Dezember – spätestens aber zu Beginn des kommenden Jahres – an die GVG übergeben werden. Laut GVG-Sprecherin Verena Dittrich verzögert sich die Übergabe aufgrund noch durchzuführender Arbeiten nach der Baulos-Übernahme vom Landkreis. „Die Anschlüsse der Kundinnen und Kunden können leider erst im Laufe des ersten Quartals 2023 sukzessive aktiviert werden.“ Sollte sich die Übernahme verzögern, wirke sich dies entsprechend auch auf weitere Folgeprozesse aus.

Hintergrund: Nach einer Baulos-Übernahme vom Landkreis richtet die GVG auf diesem Netzwerk in den beiden Ortschaften die Dienste und den Service für die Kunden ein. Teilweise müssen laut Betreiberangaben noch aktive Technik-Komponenten eingebaut, konfiguriert und mit dem restlichen Netzwerk der GVG verbunden werden. „Diese technischen Arbeiten müssen alle detailliert dokumentiert werden, um die Netzüberwachung und mögliche Serviceleistungen zu gewährleisten“, so das Unternehmen.

Internet-Tempo testen Wer die Geschwindigkeit seines Internetanschlusses testen möchte, kann das mittels eines Speedtests machen.

In Neubruchhausen steht laut GVG aktuell noch der Anschluss an das sogenannte Backbonenetz aus. Als Backbone bezeichnet man den Kernbereich eines Netzwerks, der kleinere Teilnetze verbindet. Das Backbone des Internets könne beispielsweise mit dem menschlichen Rückenmark verglichen werden. „So wie im Rückenmark wichtige Nervenstränge gebündelt verlaufen, bildet das Backbone das besonders schnelle überregionale Basisnetz, an welches die kleineren Netze der Netzbetreiber angeschlossen sind“, erklärt die GVG-Sprecherin die technische Infrastruktur.

Damit das umgesetzt werden kann, müsse die Anbindung des durch die GVG gebauten Netzes für die sogenannten schwarzen Flecken (siehe Infokasten) an die vom Landkreis errichtete Glasfaser-Infrastruktur der weißen Flecken erfolgen. „Vonseiten des Landkreises ist hier ebenfalls das erste Quartal 2023 avisiert“, teilt die GVG mit.

Die Zeitplanung gilt vorbehaltlich entsprechender Witterungsbedingungen und Lieferkapazitäten, gibt Verena Dittrich zu bedenken. „Für die Ausbauarbeiten sind wir darauf angewiesen, dass es keinen langen und harten Winter gibt und sich die grundsätzliche Situation bezüglich der Materialbeschaffung und des Fachkräftemangels nicht verschlechtert.“ Ob es bereits weitere Verzögerung durch die außergewöhnlich niedrigen Temperaturen im Dezember gegeben hat, ist nicht bekannt.

Ortsvorsteher hofft, dass es bald losgeht

Neubruchhausens Ortsvorsteher Werner Wisloh ist selbst Betroffener der Anschluss-Verzögerungen und wartet auch auf die Freischaltung des schnellen Internets. „Der Glasfaserausbau ist für den Landkreis Diepholz und ganz Deutschland ein riesiges Projekt“, sagt er. Dass sich die Anschlüsse für die Haushalte und ortsansässigen Unternehmen verzögern, ist zwar „ärgerlich, aber das muss man letztlich so hinnehmen“. Wisloh wirbt für Nachsicht bei den Betroffenen. Manchmal komme bei Firmen einfach etwas dazwischen.

Bei der ursprünglichen Infoveranstaltung in den Bassumer Ortschaften – wie auch in Neubruchhausen – mit Bürgermeister Christian Porsch, einem Vertreter des Landkreises sowie jemandem von der GVG-Glasfaser habe es noch geheißen: „Zwei Jahre bis Anschluss“, erinnert sich Wisloh. Das war Anfang des Jahres 2020. Er bleibt optimistisch: „Ich hoffe, dass der Glasfaseranschluss zügig Anfang des kommenden Jahres über die Bühne geht, dass die Firmen schnell angeschlossen werden und der Wechsel von den Alt- zu den Neuverträgen reibungslos klappt.“