Bassumer Medaille: Johanna Block erhält Ehrenamtspreis

Von: Fabian Pieper

Mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet worden ist Johanna Block. © Fabian Pieper

Johanna Block ist für ihr ehrenamtliches Engagement als eine von fünf Frauen mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet worden.

Wedehorn – Lautlos schwingt die Tür der Vitrine in dem rumpeligen Arbeitszimmer auf. Johanna Block greift hinein und holt ein blaues Etui heraus. „Noch habe ich sie nicht prominent aufgestellt“ sagt sie lächelnd und klappt es auf. Sorgfältig eingebettet darin befindet sich die Bassumer Medaille – der Ehrenamtspreis, den die 67-Jährige für ihren unermüdlichen Einsatz in der Völkerverständigung erhalten hat.

Vorstandsvorsitzende des Vereins „Freundeskreis Europäischer Partner“ erhält Bassumer Ehrenamtspreis

Johanna Block ist neben Anne Schumacher, Ina Rapelovski, Dörte Heyken und Christine Franzke eine von fünf Frauen, die Ende März mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Bassum ausgezeichnet worden sind. Als erste Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Europäischer Partner habe sie ihn sich verdient, haben die Verantwortlichen bei der Stadt entschieden. In ihrer Funktion pflegt sie die Beziehungen und den regen Austausch mit den Bassumer Partnerstädten Fresnay sur Sarthe (Frankreich), Spilsby (England) und Telsiai (Litauen).

Auf kaum eine Bassumer Frau trifft das Wort „international“ wohl so sehr zu wie auf die in Wedehorn lebende Johanna Block. Geboren und aufgewachsen ist die 67-Jährige in Siebenbürgen, Rumänien. Dort lernte die der deutschen Gemeinschaft angehörende gelernte Kinderkrankenschwester 1979 im Urlaub ihren späteren Ehemann Detlev kennen. Mehrere Besuche danach folgte 1980 die Hochzeit. „Wir konnten nicht lange zögern“ erinnert sie sich zurück, „wir mussten eine Heiratsgenehmigung beim Hohen Staatsrat einholen. Das kann auch mal fünf Jahre dauern.“

Anschließend zogen beide nach Bremen, bis ein Zufall sie 1987 nach Bassum brachte: Johanna und Detlev Block fanden und kauften in Wedehorn eine alte Windmühle. Über die Jahre machten beide aus einer Ruine ein idyllisches Kleinod für sich und ihre mittlerweile erwachsenen Kinder Karsten und Mareike.

Die Entwicklung von Johanna Blocks ehrenamtlicher Laufbahn

Und auch ihr ehrenamtliches Wirken ist einem Zufall zu verdanken: „Ich habe in der Kreiszeitung von den Besuchen in Frankreich gelesen“, sagt sie. 1992 begleitete die der französischen Sprache mächtige Johanna Block das erste Mal eine Gruppe mit nach Frankreich – „und dann bei jeder Gelegenheit wieder“. Ein Jahr später erfolgte die Gründung des heutigen Freundeskreises als Verein; zuvor hatte das Rathaus den Austausch verwaltet. Kurz darauf trat Johanna Block dem Verein bei.

Dort unterstützte sie Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Wilhelm Hellriegel – den sie als „Vater dieses Austausches“ bezeichnet – bei der Verständigung mit den Partnern aus Frankreich. 2006 übernahm sie den Posten im Vorstand. Es sei gesucht und sie angesprochen worden, erzählt sie. Erst habe Johanna Block sich geziert: „Ich wäre lieber in der zweiten Reihe geblieben“, gibt sie zu. Dann aber sagte sie zu.

Unter ihrer Führung kamen die offiziellen Partnerschaften mit Telsiai (2009) und Spilsby (2010) zustande. Das mache sie zwar stolz, „aber ich bin nicht alleine die treibende Kraft. Da stehen ein Vorstand und ein ganzer Verein dahinter – und viele engagierte Leute“. Ihnen widmet sie die Medaille.

Die Ehrenamtsmedaille der Stadt Bassum Die Auszeichnung ist besser bekannt als Bassumer Medaille. Jährlich werden eine Handvoll Bürger der Stadt Bassum für ihre herausragenden Leistungen als Ehrenamtliche mit der Ehrenamtsmedaille gewürdigt. Am 23. März 2023 wurde sie bereits das 14. Mal verliehen. Die Preisträger werden bis zum Tag der Verleihung geheimgehalten. Die Preisträger in diesem Jahr sind Johanna Block, Anne Schumacher, Ina Rapelovski, Dörte Heyken und Christine Franzke.

Den Lohn für ihre Mühen sieht sie sowieso nicht im Edelmetall: „Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt in drei Ländern, und auch in Bassum“, sagt sie und strahlt. Aber dennoch wolle sie sich noch überlegen, wo sie zu Hause die Bassumer Medaille etwas prominenter positionieren kann als in ihrem rumpeligen Arbeitszimmer.