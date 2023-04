Bassumer Medaille: Anne Schumacher erhält Ehrenamtspreis

Mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet worden ist Anne Schumacher. © Fabian Pieper

Anne Schumacher ist für ihr ehrenamtliches Engagement als eine von fünf Frauen mit der Bassumer Medaille ausgezeichnet worden.

Bassum – Anne Schumacher nimmt für das Pressefoto schon einmal Platz auf der nagelneuen Bank auf dem Spielplatz des Kindergartens Kinderreich. In ihrem Rücken strahlen brandneue Spielgeräte im Sonnenlicht. Und auch Anne Schumacher strahlt ein bisschen. Denn es ist mit ihr Verdienst, dass der Spielplatz neu gestaltet wurde. Unter anderem für dieses ehrenamtliche Engagement hat die 38-Jährige die Bassumer Medaille verliehen bekommen.

Bassumer Medaille: Der Beginn von Anne Schumachers ehrenamtlicher Laufbahn

Anne Schumacher ist eine von fünf Frauen, die Ende März mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Bassum ausgezeichnet worden sind (wir berichteten). Die gelernte Hotelfachfrau hat gleich mehrere Freiwilligenämter inne. Ihre ehrenamtliche Laufbahn hat 2019 im Mütter-Kinder-Zentrum Bassum (Mükize) begonnen. „Ich fand das Konzept da total super und wollte mich engagieren“, sagt Anne Schumacher.

Seit knapp 30 Jahren gilt das Mükize als fester Treffpunkt für Eltern mit ihren Kindern. Das Angebot des gemeinnützigen Vereins ist breit gefächert. Dazu trägt Anne Schumacher maßgeblich bei. Sie ist Vorstandsbeirätin. „Nichts Wichtiges“, sagt sie und lacht.

Auf dem Youtube-Kanal des Mükize veröffentlicht die Ehrenamtlerin seit Mitte 2020, also seit der Hochphase der Corona-Pandemie, wöchentlich Bastelvideos zum Nachmachen. Mehr als 150 Clips sind dabei schon zustandegekommen. „Da steckt wirklich viel Arbeit hinter“, sagt Anne Schumacher. Die Ideen sind ihr seitdem noch nicht ausgegangen. Das habe sie nicht zuletzt der tatkräftigen Unterstützung ihrer zwei Kinder Lea (8) und Paul (6) zu verdanken, die ihr immer mal wieder ihre Basteleinfälle mitteilten.

Kindergarten Kinderreich: Die Wiederbelebung des Fördervereins mit Anne Schumachers Beteiligung

Über ihr Engagement beim Mükize hinaus ist die 38-Jährige auch im Vorstand des Fördervereins der städtischen Kindertagesstätte Kinderreich in Bassum aktiv. Zusammen mit Wiebke Brinkmann, Anna-Lena Mohrdieck und Melissa von der Rente habe sie den Verein im Jahr 2019 wachgeküsst, wie es bei der Verleihung der Bassumer Medaille hieß.

„Man kann mit Fördervereinen wirklich etwas bewirken “, zeigt sich Anne Schumacher überzeugt. Doch es war nicht immer einfach. So musste gleich die erste größere Veranstaltung mit Anne Schumachers Beteiligung, ein Kinderflohmarkt, im März 2020 pandemiebedingt abgesagt werden. „Wir wollten in der Stadt Bassum und im Kindergarten etwas Kontinuierliches schaffen“, ärgert sie sich immer noch. Inzwischen scheint das gelungen zu sein: Seit Herbst vergangenen Jahres veranstaltet der Förderverein in halbjährlichen Abständen wieder Flohmärkte, und der Bau neuer Spielgeräte auf dem Außengelände des Kindergartens geht voran. Und so plant Anne Schumacher, längerfristig im Vorstand zu bleiben. Auch wenn ihr Sohn im Sommer in die Schule kommen und die Kindertagesstätte Kinderreich verlassen wird. „Jetzt haben wir das so gut aufgebaut, jetzt muss es weitergehen“, sagt die 38-Jährige.

Neben ihren beiden ehrenamtlichen Vorstandsfunktionen ist sie auch beim AS United, dem Schützenverein Albringhausen-Schorlingborstel und dem Landfrauenverein Freudenberg Bassum als Mitglied aktiv. Auf die Frage, woher sie die Motivation nehme, antwortet Anne Schumacher: „Ich brauche das einfach. Das ist so ein bisschen Kopf frei kriegen. Das mache ich liebend gerne.“

Von Robin Taskin