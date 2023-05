Erst ein Tänzchen, dann eine Party auf dem Freigelände

+ © Sigi Schritt Das war es: Wiardus Straatmann zieht demonstrativ seinen Talar aus. Der Pastor streckt ihn in die Höhe und zeigt auch den seines Großvaters. © Sigi Schritt

Die Bassumer Kirchengemeinde hat mit einem Gottesdienst und einer Party auf dem Freigelände Pastor Wiardus Straatmann in den Ruhestand verabschiedet.

Bassum – Applaus brandete auf in der Bassumer Stiftskirche – Pastor Wiardus Straatmann hatte gerade seine letzte Predigt in offizieller Mission im voll besetzten Gotteshaus beendet. Auf der Kanzel zog der 65-Jährige seinen Talar aus, streckte ihn in die Höhe und zeigte auch den seines Großvaters. Er war auch Pastor.

Noch einmal erlebten die Besucher das Talent des künftigen Ruheständlers, das er in den vergangenen 35 Jahren immer wieder gezeigt hat: Wiardus Straatmann kann Geschichten so wirken lassen, dass die Zuhörer an seinen Lippen kleben. Superintendent Dr. Jörn-Michael Schröder bezeichnete den 65-Jährigen bei der Verabschiedung als „einen der besten Prediger im Kirchenkreis“. Wilhelm Straatmann sei ein „wunderbarer Geschichtenerzähler“.

Dieser spannte seinerseits einen Bogen von seiner Kindheit bis zum Ende seines Dienstes in Bassum. Als Kind habe er in Westrhauderfehn in der Kirche seines Großvaters gespielt. Wiardus Straatmann beschrieb den Gottesdienstbesucher in Bassum seine erste Predigt, die er im Pfarrgarten gehalten hatte. „In Gottes grünem Dom“, fügte er hinzu. Sie war kurz. „Lalala, blablabla und Amen.“ Als der Regen kam, blieb das Gesangbuch im Garten liegen. Es wurde sorgfältig getrocknet, und auf eine Seite schrieb der Großvater den Taufspruch. Das Buch hat er heute noch, und die Wasserflecken erinnern ihn an die Situation von damals.

Hat der Großvater ihn motiviert, Pfarrer zu werden? Nein, sagt Straatmann. Denn er wollte Pilot werden, genauer gesagt Kapitän bei der Lufthansa. Er hatte noch andere Pläne. Er wollte zum Beispiel Wüsten bewässern. Geologe war einer seiner Berufswünsche. Also studierte er in Würzburg. Doch dazu gehörten auch Mathe und Physik – und davon wollte er sich nach dem Abitur verabschieden. Deshalb wechselte er zum Theologiestudium nach Münster.

Die Pfarrstelle konnte er sich damals nicht aussuchen – zwischen Münster und Bremen gab es nur in Bassum eine freie Stelle. Der Ort erwies sich als Glücksfall. Der Pastor verbinde damit „ein ganzes Museum voller Bilder und Eindrücke“. Er erinnerte an den Einzug des Martinspferdes in die Kirche, wie er mit Talar in ein Freibad-Becken sprang, an schöne Freiluftgottesdienste auf der Freudenburg, an gelungene Konfirmandenfahrten, an Schnaps und Quittenlikör.

In seiner letzten Predigt vor dem Ruhestand rief er die Gottesdienstbesucher auf, wachsam zu sein, um falsche Führer zu erkennen. Man muss sich diese Fragen stellen: Welche Absicht steckt dahinter? Wer verdient daran?

Wiardus Straatmann sei ein geistlicher Geologe, der „Himmel und Erde“ verbinden könne, sagte der Syker Superintendent. Er habe „Zugang zu dem Fluss, aus dem die Seele entspringt“. Dieser Fluss fließe auf geheimnisvolle Weise durch die Biografien der Menschen. Immer wieder, etwa bei Beerdigungen und Trauungen, habe Straatmann bewiesen, dass er Menschen mit seinen Worten berühren könne.

Dörte Binder aus Nienstedt stimmt zu. „Er ist ein super Pastor“, sagt sie. Man habe sich bei ihm gut aufgehoben und angenommen gefühlt. „Schade, dass er geht.“ Das findet auch Frank Poppe vom Schützenverein 1848. Wiardus Straatmann habe in Bassum gute Arbeit geleistet. Den Ruhestand habe er sich wirklich verdient.

Bei der anschließenden Feierstunde mit geladenen Gästen auf dem Platz zwischen Kirche und Gemeindehaus kamen weitere Redner zu Wort. So überbrachte Bürgermeister Christian Porsch die Grüße von Rat und Verwaltung. Auch er dankte Straatmann für sein Engagement.

Auch mehrere Vertreter der katholischen Kirche verabschiedeten den 65-Jährigen. Sie überreichten ihm eine Kerze, die in ihrem Gotteshaus brannte. Sie sei ein Unikat für ein Unikat.

Voller Dankbarkeit äußerte sich die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Diepholz-Syke-Hoya, Marlis Winkler. Wiardus Straatmann habe die Nöte der Menschen erkannt. Gemeinsam und zuhörend habe der Pastor versucht zu entwickeln, wie Hilfe aussehen könne. Stellvertretend für die vielen Menschen, denen er geholfen hat, dankte Marlis Winkler.

Für seinen Ruhestand hat Wiardus Straatmann Pläne: Er will Zeit mit seiner Familie verbringen. Der Pastor hat fünf Kinder und sieben Enkelkinder. Man trifft ihn entweder in seinem neuen Domizil in Schorlingborstel oder in Bremen auf dem Domshof mit einem Cappuccino in der Hand.

Und wenn man ihn fragt, wie man eine gute Predigt hält, hat er eine Antwort parat: Das Herz müsse dabei sein, und am Ende müsse es hüpfen, wenn man fertig ist. Man sei der erste Zuhörer, das dürfe man nicht vergessen.

Und wer weiß, vielleicht sieht man ihn doch nochmal auf einer Kanzel in der Region. Das mache er dann freiwillig: Er kann, aber muss nicht.

