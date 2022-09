Bassumer Kinderarzt Holger Theek unterstützt ein humanitäres Projekt in Malawi vor Ort

Von: Fabian Pieper

Da geht‘s hin: Holger Theek fliegt für mehr als vier Wochen nach Malawi, Afrika. Dort unterstützt er ein Aufbauhilfeprojekt der Reisenden Werkschule Scholen. © Fabian Pieper

Der Bassumer Kinderarzt Holger Theek tritt eine ungewöhnliche Reise an. Er fliegt nach Malawi, wo er vier Wochen lang eine Jugendgruppe der Reisenden Werkschule Scholen beim Bau eines Schulhauses in einem abgelegenen Dorf unterstützt – und dafür seinen Urlaub opfert.

Bassum – Kurz muss Holger Theek auf der Weltkarte suchen, die an der Wand eines Behandlungszimmers seiner Bassumer Praxis aufgemalt ist. Dann landet der rechte Zeigefinger des Kinderarztes auf einem Fleck im südöstlichen Teil des afrikanischen Kontinents: „Da müsste es liegen“, sagt er. Dort, wo sein Finger ruht, wird er von Dienstag, 26. September, die kommenden viereinhalb Wochen verbringen und ein soziales Projekt unterstützen. Dort liegt Malawi.

Humanitäres Projekt von sozial auffälligen Jugendlichen

Holger Theek begleitet die Reisende Werkschule Scholen. Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung aus der Samtgemeinde Schwaförden unterstützt sozial auffällige Jugendliche und bietet ihnen somit die Möglichkeit, ihren Schulabschluss zu machen. Ein Baustein des Konzepts: Hilfe bei sozialen Projekten. So bauten die Jugendlichen in der Vergangenheit bereits ein Schulhaus in Malawi. Und genau das haben sie jetzt auch wieder vor.

Wobei, ganz präzise ist diese Formulierung nicht, denn: Die zehn Jugendlichen und ihre Betreuer sind bereits seit Anfang September in Makanjira, am Ostufer des Malawisees gelegen und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Mosambik entfernt. Der Rohbau des Schulhauses steht somit bereits. Bis Ende Oktober bleibt die Gruppe in Malawi.

Ein Projekt, das Theek beeindruckt hat. Einige der Jugendlichen kennt er als Patienten seiner Praxis, so sei er auf das Projekt aufmerksam geworden und der Kontakt zur Einrichtung zustande gekommen, erzählt der Mediziner. Und er könne so humanitäres Engagement mit einer Leidenschaft verbinden: „Ich habe einfach total Bock aufs Reisen. Das ist anderes Reisen als in einem Ressort. Man lebt da mitten im Ort und ist für die Wochen Bestandteil des Dorfes.“

Schweißtreibende Knochenarbeit

Doch auch die Arbeit mit den Jugendlichen sei für Holger Theek „sehr cool“. Er finde es „super, dass diese Kids jetzt so eine Chance kriegen, eine solche Erfahrung zu machen“. Er selber freue sich darauf, die Menschen und das Leben in Malawi kennenzulernen.

Allerdings fährt Holger Theek nicht als Kinderarzt mit nach Afrika, sondern will in erster Linie mit anpacken – bei tagsüber 30 Grad Celsius eine schweißtreibende Knochenarbeit. Dennoch: „Ich bin positiv aufgeregt und habe schon ein Kribbeln im Bauch“, sagt Theek, der davon spricht, dass solche Reisen an Orte, wo die Menschen mit dem Wenigen, was sie haben, glücklich und zufrieden sind, ihn erden würden.

Es ist übrigens nicht die erste Reise dieser Art, die der 56-Jährige gemacht hat. In der Vergangenheit flog er bereits mehrfach mit Schülern des Gymnasiums Syke nach Kamerun. Während der Herbstferien übernimmt die Syker Kinderärztin Angela Schütze-Buchholz die Vertretung in seiner Praxis, die ansonsten wie gewohnt von Dr. Dominique Bartelheimer und Dr. Anne Wagener betreut wird. „Sie halten mir den Rücken frei“, sagt Theek, der zudem auch seiner Familie sehr dankbar dafür sei, die ihm diese Reise ermöglicht.

Und sehr dankbar ist er auch der Reisenden Werkschule, die ihm und vor allem den Jugendlichen diese rein aus Spenden finanzierte Erfahrung ermöglicht. Unterstützer werden dort jederzeit gesucht.

Nähere Informationen

www.reisende-werkschule.de/international