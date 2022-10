Bassumer Kinderarzt Holger Theek hilft in Malawi beim Bau einer Schule

Teilen

Kinder sind allgegenwärtig: 45 Prozent der Bevölkerung ist unter 15 Jahren. © Theek

Der Bassumer Kinderarzt Holger Theek ist derzeit in Malawi, um eine Jugendgruppe der Reisenden Werkschule Scholen beim Bau eines Schulhauses zu unterstützen, wir berichteten. Nun erreicht die Redaktion eine Mail von Theek, in der er seine Erlebnisse schildert.

Bassum/Malawi – Der Tag beginnt für ihn um fünf Uhr. „Wer Küchendienst hat, muss schon um 4.30 Uhr aufstehen. Nach dem Frühstück geht es ab auf den klapprigen Pickup und in der 26 Grad ,kühlen’ Morgenluft über die buckelige Sandpiste zur zehn Minuten entfernten Baustelle. Trotz heißen und trockenen 33 Grad ist die Stimmung sehr gut“, schreibt Theek.

Nach einem herzlichen „Wuoahwuoah“ zur Begrüßung mit den malawischen Bauleuten und ein bisschen „smalltalk“ auf Englisch und Chichewa, der Sprache der hiesigen Volksgruppe, würden die Arbeitsgruppen eingeteilt. Die Helfer aus Deutschland müssen Sand sieben, eine Zementmischung herstellen, Wasser aus dem drei Kilometer entfernten Flussufer holen, Betonsteine formen und verputzen. Die Jugendlichen sind bereits seit fünf Wochen dort – und hätten einiges geschafft. Theek: „Der Dachstuhl ist fertig.“ Es sei gut zu sehen, wie Hand in Hand gearbeitet werde.

Schweißtreibende Arbeit: Sand sieben, eine Zementmischung herstellen, Betonsteine formen und verputzen. Das sind die vorrangigen Aufgaben. © Theek

Mittags gehe es meist zurück in die Unterkunft mitten im Dorf. Nach einer Pause stünde der Tag zur freien Verfügung. „Oft sieht man die ,Asungos’, die Europäer, im Dorf. Man gehört schon überall dazu, winkt sich zu, kommt in kurze Gespräche. Schnell ist ein Fußballspiel auf dem sandigen und staubigen Dorfplatz organisiert. Wer eher auf Abkühlung steht, fährt mit einem Betreuer an den nahegelegenen Malawisee, dem drittgrößten See Afrikas und einem der fischreichsten Süßwasserseen der Welt. Schnell ist man auch hier umringt von dutzenden aufgeregten Kindern“, schreibt Theek.

Die Eindrücke seien für alle überwältigend. Gewaschen und geduscht werde mit Eimer und Kelle. Für die Notdurft gebe es ein Plumpsklo. Stromausfälle seien an der Tagesordnung, „das Handy ist zweitrangig“, so Theek. Die Lebensmittelauswahl auf dem staubigen Dorfmarkt sei begrenzt: Maisbrot, Tomaten, Reis, eine Art Spinat, Zwiebeln, Eier. „Unglaublich was man damit alles Leckeres zaubern kann.“

Der Baufortschritt der Schule. © Theek

Aber die „große Armut ist bedrückend“, schreibt der Bassumer. „Umso beeindruckender ist, wie zufrieden die Menschen mit dem Wenigen sind, das sie haben. Früh morgens stehen die Bauern auf. Fast alle sind mangels Industrie und den auf wenige Landesteile begrenzten Dienstleistungssektor in der Landwirtschaft beziehungsweise Viehhaltung tätig, mit Spitzhacken auf ihren Feldern. Unterstützung durch Maschinen gibt es nicht.“ Die Trockenheit mache es schwer, Ernten fielen aus. „Die jämmerlich anzuschauenden Kuh- und Ziegenherden fressen das Bisschen, was noch übrig ist. Das alles verlangt hier viel von allen. Der Klimawandel geht auch an der Trockensavanne Afrikas nicht vorüber.“

Als Arzt ist Theek auch an der medizinischen Versorgung interessiert, und so nutzte er einen freien Nachmittag, um das dortige Krankenhaus zu besuchen. „200 ambulante Patienten täglich, davon 80 Prozent Kinder aller Altersgruppen. Um ein kostenloses Röntgenbild anfertigen zu lassen, fährt man 3,5 bis vier Stunden“, schildert er seine Eindrücke. In einer der teuren Privatkliniken gehe es vielleicht etwas schneller, aber dafür sei kein Geld übrig: Der Tageslohn betrage im Durchschnitt knapp zwei Euro.

Für die meisten gibt es keine Hilfe

„Für die meisten gibt es also keine Hilfe. Viele Patienten werden in den wenig bestückten Drugstore geschickt. Aber auch für die kaum vorhandenen Medikamente fehlen die finanziellen Mittel. So hat die traditionelle Medizin einen noch sehr hohen Stellenwert, kann aber leider bei vielen Erkrankungen nicht ausreichend helfen“, so der Kinderarzt weiter.

Die Malaria sei immer wieder die größte Herausforderung. Dazu komme die Mangelernährung bei den Kleinsten. 45 Prozent der Bevölkerung sei unter 15 Jahren, Kinder seien allgegenwärtig. Die Lebenserwartung sei niedrig.

Ein Arzt und sechs Gesundheitshelfer kümmern sich um die Leute aus den Dörfern in der Gegend. Viel Wert werde auf Hygiene, Ernährung sowie Sexualerziehung und Familienplanung gelegt. Die HIV-Rate liege bei bis zu 15 Prozent, je nach Landesteil. Theek: „Dies alles wird im Alltag hier sichtbar. Die meisten Dinge werden wir aber auch trotz acht Wochen Aufenthalt und engen Kontakten zu den Malawiern nicht entdecken, geschweige denn verstehen.“

Als anerkannte „Nicht-Regierungs-Organisation“ setzt die Reisende Werkschule aus Scholen bereits seit Jahren dieses besondere Entwicklungshilfeprojekt um und hat so bereits für mehrere hundert Kinder der Klassen eins bis sechs Schulgebäude am Ostufer des Malawisees errichtet.