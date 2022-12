„Ein neues Herzensprojekt“: Bassumer Kantorei will deutsches Requiem aufführen

Von: Marcel Prigge

Freuen sich bereits jetzt auf kommenden November: Das Kirchen- und Chor-Team, bestehend aus Ralf Wosch (v.l.), Frauke Buchroth, Michael Kohlwes, Ute Jahnke, Sabine Sonntag sowie Réka-Zsuzsánna Fülöp. © Prigge

Die Bassumer Kantorei plant ihr nächstes, großes Stück: Im kommenden Jahr will der Chor ein deutsches Requiem von Johannes Brahms samt eines Orchesters aufführen.

Bassum – Ein Traditionschor: 51 Jahre geben die Choristen der Bassumer Kantorei immer wieder ihr Können zum Besten. Und auch für das kommende Jahr haben sich die Kirchenvertreter wieder etwas Besonderes einfallen lassen. „Ein neues Herzensprojekt“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Herzensprojekt“: 70 Choristen, einige Solisten und ein Orchester sollen gemeinsam auftreten

Doch was verbirgt sich hinter der ominösen Beschreibung? „Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms“, wie Kirchenkreiskantorin Réka-Zsuzsánna Fülöp berichtet. Mehr als 70 Choristen aus dem Kirchenkreis Syke-Hoya sowie einige Solisten kommen dazu am 18. November kommenden Jahres zusammen. „Aber auch einige französische Sänger haben sich wieder angekündigt“, erzählt Fülöp und macht klar, dass es die Veranstaltung etwas ganz Besonderes werden soll.

Es wird nicht wie sonst in Latein und einem katholischen Messrahmen vorgetragen.

„Es wird nicht wie sonst in Latein und einem katholischen Messrahmen vorgetragen“, so Fülöp. Das Stück sei komplett auf Deutsch geschrieben und soll insgesamt nicht die Stimmung einer düsteren Totenmesse verbreiten. „Das Requiem wird zum Trost der Lebenden gesungen. Wir haben genug Traurigkeiten in dieser Welt. Es ist also definitiv nicht für die Toten geschrieben.“ Das unterstreiche auch das instrumentalisch große Orchester, das die Choristen bei der Aufführung begleiten soll.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es noch einen Chor mit so vielen Mitgliedern aus einem so riesigen Einzugsgebiet gibt“, sagt Frauke Buchroth, Vorsitzende des Fördervereins der Kantorei. Sie freue es, dass der Chor die Pandemie-Zeit so gut überstanden habe. Die Sängerinnen und Sänger seien immer wieder zu den Proben zusammengekommen, trotz der Gefahr, sich mit Corona anzustecken. Auch aufgrund dieser Gemeinschaft würden alle mit Freude darauf hinarbeiten, das neue Requiem vorzutragen.

Kulturelle Verständigung in Krisen-Zeiten: Requiem soll an Erfolg von „Stabat Mater“ anknüpfen

Anknüpfen soll das neue Stück an die Erfolge vom letzten Konzert am 6. November. Für die Aufführung des Oratoriums „Stabat Mater“ vom Komponisten Karl Jenkins habe es lang anhaltende Standing Ovations gegeben. „Wir haben damit Frieden auf vier verschiedenen Sprachen verbreitet und die arabische Welt mit der christlichen Welt verbunden“, so Fülöp.

Das Gefühl von Gemeinschaft und die kulturelle Verständigung seien besonders in Krisen-Zeiten wichtig. Auch an diesem Konzert hätten Sänger aus Frankreich mitgewirkt. „Alle waren restlos begeistert über dieses Werk und dankbar für die Aufführung“, bilanziert die Kirchenkreiskantorin.

Im Zuge der anstehenden Proben für das Requiem von Johannes Brahms lädt die Kantorei alle Interessierten zum Mitsingen ein. Begonnen wird am Montag, 9. Januar, um 19.30 Uhr im Glasgebäude der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bassum (Am Kirchhof 4). „Es sind alle eingeladen. Natürlich auch Menschen, die nicht im klassischen Sinne im Glauben stehen“, so Buchroth. Bei Fragen könne sich bei Réka-Zsuzsánna Fülöp unter 0172/4338105 gemeldet werden.