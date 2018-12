Bassumer Hüttenzauber kurz vor der Eröffnung

Bassum - „Wir hatten im vergangenen Jahr so viel Spaß, dass wir wieder mit voller Mannschaft dabei sind.“ Mit diesen Worten läutet WIR-Marktmeister Jürgen Donner den „Bassumer Hüttenzauber“ ein. Vom 14. bis zum 23. Dezember sind die Stände an der Sulinger Straße von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Dabei sind „Lücke’s Weinmobil“ unter anderem mit „Heißer Weißer“, der „Bremer Cocktail-Shuttle“, „Schlecks“ mit Crépes und Waffeln, die Cafeteria Manny Stöver mit Pilzen und Puffer, Torsten Wohls mit Wichteln und Weihnachtsmännern sowie die Bassumer Schwerathleten mit ihrer „Schwer-was-los-Hütte“.

Donner sorgt auch für die musikalische Untermalung. So spielen am Samstag Eileen Skolik und Marie Leinpinsel auf ihren Querflöten besinnliche Weihnachtslieder und auch passende klassische Werke. Mit dabei ist am Sonntag ab 15 Uhr auch der Bläsernachwuchs aus Kirchweyhe. - Foto: