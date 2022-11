Bassumer Haushalt 2023: Die fetten Jahre sind vorbei

Von: Gregor Hühne

Die roten Zahlen werden größer: Kämmererin Anke Schulz (r., stehend) mahnt, genau hinzugucken, was man sich noch leisten kann. © Gregor Hühne

Rund 12,3 Millionen Euro fehlen bis 2026 im Haushaltsplan der Stadt Bassum. Bei den Investitionen bahnt sich ein weiteres Problem an, denn die Zeit der billigen Kredite ist vorbei.

Bassum – Bassum rutscht in die roten Zahlen. Für den Gesamthaushalt rechnet die Stadt mit einem Defizit von insgesamt rund 12,3 Millionen Euro von 2023 bis 2026. Stadt-Kämmererin Anke Schulz hat der Öffentlichkeit und den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am Donnerstag den aktuellen Haushaltsentwurf vorgestellt.

Eine bisher „noch nie dagewesene Situation“, sagt die Kämmererin, auch wenn im Moment noch Liquidität vorhanden sei. Die Ratsmitglieder nahmen das Zahlenwerk bei einer Enthaltung zustimmend zur Kenntnis. Damit geht es als Empfehlung an den Rat, der am 8. Dezember darüber beraten soll.

Positiv: Zum Stichtag 30. Juni 2022 wohnten mit 16 519 Menschen rund 300 Einwohner mehr in Bassum als noch 2021 (16 188). Außerdem stieg die Steuerkraft der Stadt auf rund 20 Millionen Euro. Was zunächst einmal gut ist, aber zwei Nachteile hat: Bassum muss eine höhere Kreisumlage zahlen und bekommt weniger Geld aus der Schlüsselumlage des Landes Niedersachsen zugewiesen.

Energiekosten - Ungewissheit für den Etat

„Der Haushalt gilt als ausgeglichen, weil noch Überschussreserven vorhanden sind“, so Anke Schulz. Jedoch müsse die Stadt genau hinschauen, was man sich in Zukunft noch leisten könne.

Zusätzlich gebe es Ungewissheiten für den Haushaltsplan wie die Energiekosten. Die Entwicklung der Preise für Gas und Strom seien nicht absehbar, ebensowenig die Auswirkungen der sogenannten Gaspreisbremse. Der Gesamthaushalt 2023 rechne zunächst bei Gas mit einer Verdreifachung der Kosten, bei Strom mit einer Verdoppelung. Bürgermeister Christian Porsch beschrieb die „verrückten Zeiten, in denen wir leben“, mit einem Beispiel: Demnächst stehe eine Vertragsverhandlung der Stadt mit einem Lieferanten für Gas an. Die Stadt erhalte das Angebot und habe dann 15 Minuten Zeit, um die Offerte anzunehmen.

Neben den steigenden Energiekosten erhöhen sich auch die Personalkosten der öffentlichen Mitarbeiter. Wie hoch genau, das bleibt abzuwarten. Mit einem Tarifabschluss rechnet die Verwaltung frühestens im März, plant jedoch mit einem Zuwachs von fünf Prozent.

Kredite nur für Investitionen

Bei den Investitionen bahnt sich ein weiteres Problem an. Die Zeit der billigen Kredite sei vorbei, weiß Anke Schulz. Doch genau die braucht die Stadt, um laufende und künftige Investitionen stemmen zu können. Die Kreditzinsen lägen momentan bei drei Prozent – Tendenz steigend.

Kredite darf die Kommune nur für Investitionen aufnehmen, nicht für laufende Ausgaben wie Gehälter oder Zinstilgungen. Andernfalls wäre die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gefährdet.

Laut Kommunalhaushalts-Verordnung muss der Saldo aus Ein- und Auszahlungen einer Kommune stets so hoch sein, dass daraus die Tilgung der Investitionskredite beglichen werden kann.

Haushaltszahlen im Überblick Personal:

Bassum plant für 2023 mit 21 zusätzlichen Vollzeitstellen. Dann sind es insgesamt 184 Angestellte und sieben Beamte. Die Personalkosten erhöhen sich um 783 000 auf jährlich rund 11,4 Millionen Euro. Der kontinuierliche Anstieg (2013: noch 5,5 Millionen Euro) liege an zusätzlichen Aufgaben im Rathaus. Einkommenssteuer:

Der Plan für 2023 sieht 8,3 Millionen Euro vor. 2022: 7,3 Millionen Euro, wobei die Rate für Dezember noch aussteht. .Gewerbesteuer:

Der Haushaltsansatz im kommenden Jahr beträgt 8,5 Millionen Euro. .Kreisumlage:

9,2 Millionen Euro (2022: 8,6 Millionen). .Ergebnishaushalt:

Der Ergebnisplan weist aktuell für 2023 ein Defizit von 3,4 Millionen Euro auf, von 2024 bis 2026 sogar 8,9 Millionen. Investitionen:

Für Investitionen sieht der Haushaltsplan 6,6 Millionen Euro im kommenden Jahr vor. Rund 4,5 Millionen müssen davon über Kredite finanziert werden.