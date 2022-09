Bassumer Grundschullehrer beschreiben Überlastung: „Es brennt lichterloh!“

Von: Fabian Pieper

Einige Grundschulen in Bassum ächzen unter den Belastungen, denen die Lehrer ausgesetzt sind. © Sven Hoppe/dpa

In der Sitzung des Bassumer Schulausschuss haben Lehrerinnen und Lehrer von mehreren Bassumer Grundschullehrer ihre Überlastung geschildert - und ein zum Teil dramatisches Bild von den personellen Zuständen skizziert.

Bassum – Gemeinsam lernen, leben, lachen“, so lautet das Motto der Grundschulen Petermoor und Nordwohlde. Zum Lachen ist den Grundschulen derzeit allerdings ganz und gar nicht zumute, so wurde es am Dienstagabend im Bassumer Schulausschuss deutlich. Dort klagten zwei Pädagoginnen dem Gremium ihr Leid.

„Momentan fällt uns alles auf die Füße“, begann Corda Friedrichson ihre Schilderungen der Situation an der Grundschule Petermoor. Die Schulleiterin skizzierte daraufhin ein dramatisches Bild der Situation, in der sich ihre Schule befindet.

Denn eigentlich ist Friedrichson gar nicht die Schulleiterin, noch nicht einmal die Stellvertreterin. „Wir sind seit Jahren ohne Schulleitung“, sagte sie zwar gefasst, aber spürbar verbittert. Sie selber sei stellvertretend für die seit längerer Zeit fehlende kommissarische Schulleiterin Sara Bauer in den Räumen des Nordwestdeutschen Schützenbundes erschienen; nicht ihre einzige Position in der Schule. Sie sprach auch als Klassenlehrerin einer ersten und vertretungsweise einer dritten Klasse, als Ausbildungslehrerin und Fachlehrkraft für Schwimmen und Mathematik. „Da bleibt für Verwaltung nicht die Zeit“, sagte sie. Auch eine Konrektorenstelle gebe es derzeit nicht.

Wir können es uns nicht leisten, bei den Kleinsten zu sparen!

Durch steigende Schülerzahlen – im nächsten Schuljahr werden drei erste Klassen eingeschult – fehle der Grundschule Petermoor ein Klassenraum, zudem stießen „auch andere Kollegen an ihre Grenzen“. Inga Feenders als Vertreterin der Grundschule Nordwohlde nickte zustimmend. „Wir haben mehr als 40 Kinder, die gerne in die Ganztagsbetreuung wollen, aber es fehlen die Kapazitäten“, ergänzte sie die Ausführungen ihrer Kollegin. „Es brennt lichterloh!“

Bereits vor einiger Zeit habe sie daher Julia Niemann, Fachbereichsleiterin für Soziales, Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Bassum, um eine Ortsbegehung gebeten. Die habe, so Niemann, aufgrund von personellen Engpässen bislang noch nicht stattfinden können; Niemann versprach, diese Begehung noch vor Ende des Jahres durchzuführen.

Es gibt allerdings auch kleine Hoffnungsschimmer: So lobte Feenders die Zusammenarbeit und Unterstützung der Stadt und schloss sich auch dem großen Lob an, das Corda Friedrichson über die Lehrerinnen und Lehrer in Bassum ausschüttete: Dass die Grundschule Petermoor „trotz allem so gut dasteht“, sei einem „überdurchschnittlich engagierten Kollegium zu verdanken“.

Auch der Bramstedter Grundschulleiter Tobias Baron machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er beklagte eine Unterversorgung an Sonderpädagogen: Die Grundschule Bramstedt müsse mit weniger als 50 Prozent der ihr zustehenden Förderpädagogenstunden auskommen. „Ein Unding“, findet Baron, „das ist nicht sozial. Wir können es uns nicht leisten, bei den Kleinsten zu sparen“. Und auch er brach eine Lanze für die Bassumer Lehrer, die er als „mega-power-engagiert“ bezeichnete.

Anschließend äußerte sich Silke Wedekind. Die neue Schulleiterin der Grundschule Mittelstraße stellte sich dem Ausschuss vor und sprach ebenfalls von ihrem engagierten Kollegium, aber auch davon, dass sie einen „Mangel im Kollegium“ spüre. Das äußere sich vor allem beim Ganztagsangebot, zum Beispiel bei den Mahlzeiten: Laut Wedekind würden die Kinder beim Essen „nur so durchgeschleust“. Sie fühle sich „vom Land ganz schön im Stich gelassen“, wurde sie am Ende deutlich.

Die Stimmung kippte ein wenig mehr ins Positive, als Erster Stadtrat Karsten Bödeker ankündigte, dass die Baugenehmigung für die Erweiterung der Grundschule Bramstedt (wir berichteten) für 2023 erwartet werde, die Ausschreibung um den Jahreswechsel herum rausgehe und er mit einem Baubeginn im kommenden Frühjahr rechne. Mobilbauten seien als Übergangslösung für die während der Schulzeit stattfindenden Baumaßnahmen nicht notwendig.

Ganztagsangebote im Schaffungsprozess

Gute Neuigkeiten auch aus Neubruchhausen: Für die Schaffung eines Ganztagsangebots sei eine pädagogische Fachkraft gefunden worden, die mit 15 Wochenstunden den Aufbau des Angebots begleitet, so Julia Niemann. „Eine wackelige Angelegenheit“, sagte Lehrervertreterin Manuela Gehrke, „wenn die Kraft mal ausfällt, fällt das Ganze.“ Ab 2026 wird an allen Grundschulen in Niedersachsen ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung eingeführt. Da der kostenfreie Hort in Neubruchhausen im kommenden Jahr kostenpflichtig wird, rücke die Ganztagsbetreuung der Grundschule wahrscheinlich dann schon mehr in den Vordergrund.

Die vom Land geforderte Ganztagsbetreuung bereitet Niemann Kopfzerbrechen: „Es gibt vom Land noch keine Neuigkeiten, keine Förderrichtlinie und keine Aussagen“, sagte sie und schob nach: „Uns läuft die Zeit davon.“ Grund dafür seien bauliche und personelle Engpässe, an denen die Stadt „mit Hochdruck“ arbeite: „Wir müssen planen, weil: Die Kinder kommen.“

Dafür schließt sich für die Fachbereichsleiterin gerade eine andere Baustelle: Förderbescheide für Raumluftanlagen in den Grundschulen Bramstedt und Petermoor liegen vor, die Baumaßnahmen sollen noch im Herbst starten. Da in der Grundschule Mittelstraße nur der Computerraum einer solchen Anlage bedürfe, sei diese Maßnahme derzeit zurückgestellt.