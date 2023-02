Bassumer Gästeführer präsentieren ihr aktuelles Programm

Von: Fabian Pieper

Da ist das Ding: Ingrid Skripalle präsentiert den neuen Gästeführer-Flyer, den die Bassumer Gästeführer ausgearbeitet haben. Neben Skripalle sind das (v.l) Bodo Heuermann, Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg, Christine Franzke, Gerda Lüdeke, Anni Wöhler-Pajenkamp, Klaus-Dieter Sprenger, Christa Skubowius, der ehemalige Förster Rainer Städing und Susanne Reichelt. © Fabian Pieper

Bassum und die nähere Umgebung den Leuten näherzubringen, das ist die selbst auferlegte Aufgabe der Bassumer Gästeführer. Die sind in den vergangen vier Jahren durch die Corona-Pandemie weitestgehend ausgebremst worden. Jetzt sprühen sie vor Tatendrang und haben ein umfangreiches Programm für das Jahr 2023 aufgelegt.

Bassum – 15 Veranstaltungen waren im vergangenen Jahr geplant, 15 sind es auch in diesem Jahr, erklärt Ingrid Skripalle als Kopf der Gästeführer. Allerdings fielen 2022 fünf dieser Termine coronabedingt aus. Und trotzdem: Erstmals seit 2019 hatten die Gästeführer wieder mehr als 1000 Gäste. „2022 war ein voller Erfolg“, resümiert Skripalle.

Um daran anzuknüpfen, hat die Gruppe einen Flyer aufgelegt, den sie stolz präsentiert – auch wenn Bassums Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg lachend zugeben muss: „Leider ist der falsch gefaltet.“ Stattdessen überzeugt er mit Inhalten, darunter viele bekannte Klassiker.

Los geht es am 9. März mit einer Führung von Christa Skubowius durch die Delme-Werkstätten in Bassum. Die habe bereits im vergangenen Jahr stattgefunden, erklärt Skubowius, allerdings habe die Nachfrage das Angebot deutlich überstiegen – deshalb die Neuauflage.

Anfang Mai kommt ein neues Gesicht ins Spiel

Im April zeigt zunächst Kirchenführerin Waltraud Israel Interessierten die Stiftskirche. Später im Monat radelt Bassum dann wieder gemeinsam mit dem ADFC, der Stadt Bassum und dem Heimatverein Neubruchhausen an. Ziele der Fahrt: noch geheim.

Anfang Mai kommt ein neues Gesicht ins Spiel: „Ich bin zwar kein echter Gästeführer“, sagt Rainer Städing lächelnd, „ich kann nur Wald und Bäume.“ Dann schiebt der ehemalige Revierförster nach: „Aber das kann ich, glaube ich, ganz gut!“ Sein Wissen vermittelt er in einer Führung durch den Freidorfer Wald in Neubruchhausen, die die Gruppe bis zum Erdmann-Grab führt. Eine ähnliche Führung mit Fokus auf der Orientbuche gibt es im September.

Noch im Mai wandert Ingrid Skripalle mit ihren Gästen auf dem Froschweg in Hallstedt. Im Juni lädt Gerda Lüdeke zu einer Fahrradtour zu den Mühlen in Süstedt, Engeln und Neubruchhausen ein. Zudem haben die Gästeführer für Juni eine Überraschungstour geplant.

Zweite Jahreshälfte startet mit einem „echten Klassiker“

Die zweite Jahreshälfte startet mit einem „echten Klassiker“, wie Klaus-Dieter Sprenger seine Führung rund um das Stift Bassum im Juli nennt. Der Monat August hält für die Bassumer eine Fahrradtour mit Christine Franzke parat, in der das Element Wasser im Mittelpunkt steht: Es geht zum Wasserwerk in Holzhausen und zum Klärwerk in Groß Henstedt. Und Franzke verspricht: „Eine Nasenklammer braucht man nicht!“ Die Tour war im vergangenen Jahr ausgefallen – genauso wie die Führung von Susanne Reichelt. Sie will Wissenswertes über die Hügelgräber in Stühren präsentieren, die im Spannungsfeld zum Sandabbau in der Region stehen.

Im September nimmt Bassum wieder am Tag des offenen Denkmals und am Tag der Regionen teil. Die Gästeführer beteiligen sich wie jedes Jahr wieder mit Führungen und Touren an den beiden bundesweiten Aktionstagen. Die letzten beiden Gästeführer-Veranstaltungen sind der Willkommenstag für Neubürger im Oktober sowie im November die beliebte Klappstuhlführung.

Und auch über die geplanten 15 Führungen und Touren hinaus stehen die Bassumer Gästeführer auf Anfrage bereit. Deshalb sagt Ingrid Skripalle: „Wir gehen davon aus, dass es wieder wesentlich mehr werden.“

Informationen

Die genauen Termine, Preise und Anmeldeinformationen veröffentlichen wir jeweils vor den einzelnen Veranstaltungen. Für die Buchung individueller Führungen stehen Susanne Vogelberg (04241/8469 oder vogelber@stadt.bassum.de) und Ingrid Skripalle (04241/6088482) als Ansprechpartner zur Verfügung.